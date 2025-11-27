Среброто тихомълком засенчва златото по доходност

Среброто може и да изглежда малко като „шаферка” на пазара на благородни метали в сянката на златото.

Но тихомълком среброто надминава златото по отношение на доходността за инвеститорите и може би има по-привлекателни дългосрочни перспективи, като се има предвид структурният дефицит на предлагането и нарастващото търсене от страна на технологиите за възобновяема енергия, като например слънчевите панели, пише колумнистът Клайд Ръсел в коментар за Ройтерс.

Спот цената на среброто е в устойчива възходяща тенденция от октомври 2023 г. насам, като нарасна със 163% от 20,67 долара за тройунция на 3 октомври същата година до рекордно високо ниво от 54,38 долара на 13 ноември тази година. Оттогава цената спадна с над 5% и в сряда затвори на ниво от 51,33 долара за тройунция.

За същия период спот цената на златото се повиши със 142% от 1813,90 долара за тройунция на 3 октомври 2023 г. до рекордните 4381,21 долара на 20 октомври, преди да отбележи спад от 5% и да затвори на 4163,51 долара в сряда.

И макар среброто да не е надминало с голяма разлика златото, по-силното му поскъпване е постигнато без високия медиен профил на по-бляскавия от двата благородни метала.

Освен това среброто има история на по-висока процентна възвръщаемост в сравнение със златото, с ръст от 431% между октомври 2008 г. и тогавашния рекорд от 48,24 долара за унция на 27 април 2011 г.

Златото също поскъпна през този период, достигайки рекордното си ниво от 1920,30 долара за тройунция на 6 септември 2011 г., но ръстът му беше по-скромен – 168%.

Медиите са склонни да обръщат повече внимание на златото, когато то поскъпва заради традиционната му роля като средство за съхраняване на стойност и привлекателността му като бижута.

Настоящата възходяща тенденция на цените се ускори след завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ, което породи очаквания за облекчаване на паричната политика, но и риск от загуба на доверие в американските активи като държавните ценни книжа, тъй като неговата администрация се стреми към по-голям контрол над Федералния резерв.

Покупките от страна на централната банка и силният интерес на инвеститорите както към борсово търгуваните фондове, така и към кюлчета и монети от злато, допринесоха за поскъпването на златото.

Среброто до известна степен следва тенденциите на златото, но по-ниската му стойност означава, че съхранението на физическо сребро е по-скъпо, което ограничава до известна степен инвестиционната му привлекателност.

Соларен тласък

По-убедителният аргумент за повишение на цената на среброто се крие в нарастващото промишлено търсене и ограничените възможности за увеличаване на добива.

Според данни на LSEG промишленото търсене е нараснало до 689,1 млн. тройунции през 2024 г. от 644 млн. през предходната година.

От тях 243,7 млн. тройунции са били използвани за производство на слънчеви панели, което е увеличение спрямо 191,8 млн. през предходната година и ръст от 158% спрямо 94,4 млн. през 2020 г.

Глобалният капацитет на слънчевата енергия е нараснал с около 600 гигавата (GW) през 2024 г. и се очаква да достигне близо 1000 GW до 2030 г.

Международната енергийна агенция очаква, че от 2024 до 2030 г. ще бъдат инсталирани 4000 GW нови соларни мощности.

Това предполага, че само соларната енергия ще доведе до увеличение на търсенето на сребро с близо 150 млн. тройунции годишно до 2030 г., което би представлявало допълнителни 13% към физическото търсене от 1,169 млрд. тройунции през 2024 г.

И въпреки че другите източници на търсене на сребро, като например бижутерията, може да бъдат засегнати от по-високите цени, пазарът вероятно ще изпита затруднения да отговори на търсенето.

Дефицитът на пазара, изчислен от LSEG, е 501,4 млн. тройунции през 2024 г., което е значително увеличение спрямо 19,4 млн. през 2023 г.

По-голямата част от среброто се произвежда като страничен продукт при добива на други метали като мед, олово, цинк и злато.

Това означава, че увеличаването на предлагането зависи до голяма степен от икономиката на търсенето и предлагането на тези метали, а не от фундаменталните перспективи за среброто.

Предлагането на сребро може да се увеличи през следващите години, като се има предвид положителното настроение към меда и златото, но разширяването на производството от съществуващите мини или разработването на нови проекти е дълъг процес и може да отнеме известно време, за да се реализира.

Предлагането на сребро може да бъде ограничено и от очакваното затваряне на някои мини до 2030 г. В статия, публикувана през юли на индустриалния уебсайт Mining Technology, се прогнозира, че световното производство на сребро ще спадне до 901 млн. тройунции до 2030 г. от очакваните 944 млн. през тази година.

Статията има информативен характер и не следва да се разглежда като съвет за инвестиционно решение.