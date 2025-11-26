Спадът на запасите от сребро в Китай представлява нов риск за горещия пазар

Световният пазар на сребро е изправен пред нов риск, след като китайските запаси спаднаха до най-ниското си ниво от десетилетие. Огромен обем наскоро беше изпратен до Лондон, за да облекчи свиването, което доведе цените до рекордни нива.

Запасите в складове, свързани с Шанхайската фючърсна борса, наскоро достигнаха най-ниското си ниво от 2015 г. насам, докато обемите на Шанхайската златна борса се върнаха към най-ниското си ниво от повече от девет години, според данни на борсата и брокерските компании, цитирани от Bloomberg.

Спадът се отчита, след като китайският износ на благородния метал скочи до над 660 тона през октомври, най-високият обем в историята.

Графика: Bloomberg

„Запасите се свиват заради нарастващия износ за Лондон“, коментира Дзъдже Ву, анализатор в Jinrui Futures Co., който посочва и промишленото и производствено търсене като фактор. Недостигът може да намалее след около два месеца, прогнозира той.

Среброто преминава през бурна година. Цените се повишиха с 80% до серия от върхове. Скокът дойде едновременно с ръста на цената на златото, търговците увеличиха залозите, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп може да въведе мито върху по-евтиния метал. Това привлече сребро към САЩ и ограничи силно лондонския пазар точно когато търсенето в Индия нарасна. Така се стигна до исторически недостиг.

Сега спадът в китайските запаси означава, че страната може да не е в състояние да осигури предпазен механизъм в близко бъдеще.

„Ако среброто бъде обмитено, това ще блокира метала, който вече е стигнал до САЩ“, посочва Даниел Гали, стратег стоки в TD Securities. „Ако това се случи, докато пазарите в Шанхай все още се възстановяват, защото подкрепиха Лондон, тогава въздействието ще бъде значително“, допълва той.

Заради ситуацията в Китай краткосрочните цени на среброто надминаха по-късните договори в Шанхай – модел, известен като обратна тенденция, който сигнализира за краткосрочен натиск. Предвид ниските запаси и нееластичното предлагане опасенията за пазара са сериозни, според Ву от Jinrui Futures.

Снимка: Bloomberg

От страна на търсенето китайското потребление на сребро за фотоволтаични компоненти – едно от основните приложения на метала, расте. „Четвъртото тримесечие обикновено е пиков сезон за слънчевите инсталации“, добавя Ву.

Скорошната данъчна реформа също стимулира търсенето. Новите правила сложиха край на дългогодишната отстъпка върху входния данък добавена стойност за някои видове злато, продавани извън борсите. Това накара някои търговци на дребно да преминат към сребро.

Влиянието може да се види на разрастващия се пазар Шуйбей в Шънджън, където много трансакции традиционно включваха извънборсово злато. „Много търговци не са сигурни как да определят цените на продуктите си след влизането в сила на новите правила“, казва Лиу Шунмин, ръководител на отдела за риск в търговеца Shenzhen Guoxing Precious Metal Co. „Така че някои насочиха фокуса си към среброто, особено ако вече имат известен бизнес със сребро“, добавя той.

Спот цената на среброто достига 52 долара за тройунция в сряда, повишението достига над 1%.

Извън Китай ликвидността на пазара на сребро остава проблем. Разходите по заемите все още са високи в Лондон, въпреки рекордния приток на ресурси.

Търговците също така наблюдават дали ще САЩ ще наложат мита върху среброто, след като благородният метал беше добавен към списъка на критичните минерали на Геоложката служба на страната.

„По-голямата част от физическото търсене на сребро днес извън Лондон е чисто спекулативно“, коментира Гали от TD Securities. Обемът на борсово търгуваните фондове, който обикновено не може да се отпуска под формата на заеми, е стабилен, без големи обратно изкупувания, дори след като цените се понижиха спрямо скорошния си рекорд.

Засега търговците могат да се надяват на извънборсовите запаси на Китай, според Гали. „Много е възможно обратната тенденция – запасите да се върнат обратно на борсата“, допълва той. „Не е ясно колко са невидимите запаси в Китай. Според много източници те вероятно са доста големи“, казва още анализаторът.