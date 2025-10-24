Германия спира колекционерски монети от сребро заради острото му поскъпване

Силно обичаните германски колекционерски монети от сребро са изправени пред екзистенциална криза.

Бундесбанк потвърди, че две предстоящи емисии – монети от 25 и 20 евро – са отложени от Федералното министерство на финансите поради скока в цената на среброто, съобщава Euronews.

Първата, чието пускане на пазара беше планирано за ноември, изобразява Heilige Drei Könige или Тримата влъхви. Втората, чието пускане на пазара беше планирано за януари, е озаглавена 125 Jahre Wuppertaler Schwebebahn или „125 години на Вуперталската окачена железница“ в чест на една икона на немското инженерство.

Въпреки че поскъпването на среброто е по-умерено от това на златото, то все пак е станало толкова скъпо, че металът във всяка монета вече струва повече от официалната ѝ стойност.

От януари цената на метала е нараснала с около 65%. Това отчасти се дължи на търсенето на сигурно убежище в период на геополитическа несигурност, въпреки че среброто има и редица практични приложения, което означава, че индустриалното търсене е допринесло за повишаването на цените. Среброто има редица технологични приложения благодарение на високата си електропроводимост.

Макар че колекционерските монети са законно платежно средство, те не се използват за покупки и не са в обращение. Вместо това се продават на цена, малко по-висока от номиналната, което генерира стабилна печалба – това, което икономистите наричат сеньораж. Когато цените на среброто скочат, тази печалба изчезва.

Обявлението не означава, че Германия е премахнала всичките си блестящи възпоменателни монети. Министерството на финансите заявява, че бъдещите издания все още са в календара за отсичане, включително монета от 25 евро в чест на Елизабет Шварцхаупт, първата жена министър в Германия, и друга, посветена на 150-годишнината от фестивала на Рихард Вагнер в Байройт.

В момента властите проучват дали промяна в състава на метала би могла да минимизира загубите от монетите.

Германия е една от малкото страни в еврозоната, които все още издават монети от чисто сребро, които са законно платежно средство.

Всяка възпоменателна монета разказва история за германската култура, история и изобретения и се смята за джобен еквивалент на експонат в национален музей. Предишни почитания включват монети, посветени на Гьоте, Алберт Айнщайн и родения в Германия папа Бенедикт XVI.

Временното спиране подчертава как колебанията на световните пазари на суровини и цените могат да разклатят дори дългогодишни традиции.