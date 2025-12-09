Застрахователните дружества у нас управляват повече от 12,5 млрд. лева в края на септември

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 12,573 млрд. лв. към края на септември. Техният размер нараства с 1,281 млрд. лв. (11,3%) на годишна база и с 536,3 млн. лв. (4,5%) спрямо края на второто тримесечие на тази година, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

До края на третото тримесечие застрахователни услуги у нас предлагат 47 компании, колкото бяха и преди три месеца. В областта на животозастраховането работят 12 компании, а в общото застраховане – 35, като в техния брой е включено и едно дружество, специализирано в презастраховането.

Размер и структура на активите

В централната банка отчитат, че активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 362,6 млн. лв. (11%) за една година – от 3,304 млрд. лв. до 3,667 млрд. лв. към края на септември. Спрямо края на юни увеличението е със 134,1 млн. лв. (3,8%). Техният относителен дял в общия размер на активите към 30 септември е 29,2% при 29,3% към края на третото тримесечие на 2024 г. и 29,4% в края на юни тази година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват за година с 918,5 млн. лв. (11,5%) – от 7,987 млрд. лв. до 8,906 млрд. лв., и за тримесечие с 402,2 млн. лв. (4,7%).

Към края на септември относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на застрахователните дружества е 70,8% при 70,7% в края на третото тримесечие на миналата година и 70,6% в края на края второто тримесечие.

Структура на активите по вид дейност

Източник: БНБ

В инструментите, включени в активите на дружествата към края на септември, преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 412,9 млн. лв. (7,7%) до 5,775 млрд. лева.

За една година акциите и другите форми на собственост растат с 370,3 млн. лв. (12,8%) до 3,267 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции са повече със 114,2 млн. лв. (13,5%) до 959,8 млн. лв., а депозитите се увеличават с 202,6 млн. лв. (27,7%) до 934,9 млн. лева.

В края на третото тримесечие относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 45,9% при 47,5% преди година, на акциите и другите форми на собственост – 26% при 25,7% към края на септември 2024 г., на вземанията от застрахователни операции – 7,6% при 7,5% към края на третото тримесечие на миналата година и на депозитите – 7,4% при 6,5% към края на септември 2024 година.

Структура на активите по инструменти

Източник: БНБ

Във валутната структура на активите на дружествата преобладават активите в евро, като към 30 септември относителният им дял от общия размер на активите е 46,6% при 42,9% към края на третото тримесечие наминалата година. Активите в левове са 29% при 30,8% преди година. Към края на третото тримесечие активите в долари са 2,9% при 3,2% към края на септември 2024 г., а в други валути – 21,5% при 23% преди една година.

Валутна структура на активите

Източник: БНБ

По отношение на географската структура на активите на дружествата към 30 септември инвестициите в България нарастват на годишна база с 273,2 млн. лв. (7%) до 4,190 млрд. лв. при 3,917 млрд. лв. преди година. Техният относителен дял е 33,3% при 34,7% към края на септември 2024 година.

По данни на БНБ в края на третото тримесечие средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 861,5 млн. лв. (13,9%) до 7,075 млрд. лв. при 6,214 млрд. лв. към края на септември 2024 г. Относителният им дял към края на третото тримесечие е 56,3% при 55% в края на септември миналата година.

Географска структура на активите

Източник: БНБ

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от застрахователните дружества към третото тримесечие са 12,573 млрд. лева. Собственият капитал е 4,557 млрд. лв. към 30 септември 2025 г., като нараства за една година с 630,1 млн. лв. (16%). Неговият дял в размера на пасивите е 36,2% при 34,8% към преди година.

Към края на септември застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 499 млн. лв. (8,4%) до 6,465 млрд. лв. при 5,966 млрд. лв. към края на септември 2024 година. Техният дял в размера на пасивите е 51,4% към 30 септември 2025 г. при 52,8% преди година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 4,952 млрд. лв. към края на третото тримесечие при 4,503 млрд. лв. преди година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на третото тримесечие е 76,% при 75,5% година по-рано.

Към 30 септември задълженията към домакинствата и фирмите, които ги обслужват, нарастват с 344,5 млн. лв. (10,4%) до 3,651 млрд. лв. при 3,307 млрд. лв. преди година. Към края на третото тримесечие техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 56,5% при 55,4% към края на септември 2024 година.

На годишна база задълженията към фирмите се увеличават със 73,7 млн. лв. (9,3%) до 868,2 млн. лв. при 794,6 млн. лв. към 30 септември 2024 г. и представляват 13,4% от застрахователните технически резерви при 13,3% към края на третото тримесечие на миналата година.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 13,9 млн. лв. (23,1%) до 74,2 млн. лв. към края на септември при 60,3 млн. лв. преди година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1,1% в края на септември 2025 г. при 1% година по-рано.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 49,3 млн. лв. (3,4%) до 1,513 млрд. лв. при 1,464 млрд. лв. към края на третото тримесечие на миналата година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към 30 септември е 23,4% при 24,5% година по-рано.

Структура на застрахователните технически резерви по институционални сектори

Източник: БНБ