Сребро от САЩ и Китай идва на помощ на ликвидността в Лондон

Големи количества сребро от САЩ и Китай помагат на спот пазара в Лондон – един от най-големите центрове за търговия с благородни метали в света – да се съвземе от недостига на ликвидност миналата седмица, съобщават трейдъри и анализатори, цитирани от Ройтерс.

Недостигът на метала на лондонския пазар е помогнал за това цената на среброто да отчете премия спрямо фючърсите на американската боса Comex миналата седмица. Това е направило доставките със самолет – обичайно запазени за далеч по-скъпи метали като златото, доходоносни за продавачите.

Но изглежда основният натиск за момента е свършил, коментира Тай Уон, независим трейдър. По негови изчисления около 15-20 млн. тройунции (около 311-467 тона) американски метал е пристигнал в Лондон през изминалата седмица.

Според друг източник на Ройтерс, запознат с въпроса, най-малко 1000 тона сребро са били преместени в лондонските трезори от САЩ и Китай.

Недостигът на лондонския пазар съвпадна с покачването на цените на златото и засилването на покупките от Индия. На този фон цените на среброто достигнаха рекордните 54,47 долара за тройунция по-рано в петък. В понеделник следобед цената е малко над 52 долара.

Лондонските трезори съхраняват 24 581 тона сребро със и без зададена собственост, оценено на 36,5 млрд. долара към края на септември, съобщиха от Лондонската асоциация на пазарите на благородни метали.

По-рано този месец стана ясно, че Лондонската борса за сребро е в смут заради пресъхналата ликвидност. Цените на метала там се повишиха над 50 долара за тройунция за втори път в историята и събудиха спомени за скандалния опит на милиардерите братя Хънт да контролират пазара през 1980 г., пише Bloomberg.

Търговците описват пазар, където ликвидността е почти изцяло пресъхнала. „Не съм виждал нищо подобно. Това, което виждаме при среброто, е напълно безпрецедентно“, коментира тогава Анант Джатия, главен инвестиционен директор в Greenland Investment Management.

Ройтерс съобщава още, че около 697 тона сребро са напуснали складовете на борсата Comex в САЩ, откакто резервите там достигнаха връх от 16 543 тона (531,9 млн. тройунции) на 3 октомври. Резервите поскъпнаха по-рано тази година заради несигурността около американските мита.

В същото време според трейдър на благородни метали, фокусиран върху Китай, около 100-150 тона сребро са напът от Китай, вторият по големина производител на метала след Мексико, към миналата седмица. Според него обаче не цялото сребро е изпратено към Великобритания, тъй като Островът трябва да се конкурира с Индия – най-големият потребител в света – където също има недостиг заради празничния там сезон.