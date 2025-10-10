"Сребърна треска" обхвана България и света

На българския пазар в момента се наблюдава безпрецедентно търсене на сребро, като количества се изкупуват за броени часове. Това каза Стоян Тонев, управител на "Топ Голд", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„На пазара на сребро в България виждаме, бих го нарекъл, сребърна треска“, коментира Тонев.

Той уточни, че само тази седмица в "Топ Голд" два пъти зареждат количества сребро, което е изкупено бързо, и се чака трето зареждане. В момента срокът за доставка на някои продукти е от три до пет седмици.

„Подобна тенденция се наблюдава и в Европа, както и в САЩ, които са най-големият консуматор на инвестиционно сребро в света. В САЩ също виждаме подем на пазара на сребро", отбеляза управителят на фирмата.

Цената на среброто надхвърли 51 долара за тройунция за първи път от 1980 година. По думите на госта това е резултат от повишено търсене на фона на дефицит в предлагането на метала.

Стоян Тонев посочи, че причините за историческия скок в цената на среброто са фундаментални фактори. „Цената на среброто се изстреля благодарение на траен дефицит на пазара, който продължава за пета поредна година. Само за тази година се очаква дефицит от 150 милиона [трой]унции, след като пет поредни години (четири, тази ще е петата поредна година) среброто е в такъв дефицит“, каза той.

По думите му основен двигател на търсенето е индустрията, тъй като около 70% е индустриално търсене. В момента основният консуматор са фотоволтаиците, но и инвестиционното търсене скача главоломно.

Събеседникът посочи, че настоящият скок напомня за спекулативния ръст от края на 70-те години, когато цената на среброто се повишава 30 пъти заради братя Хънт. Те се опитват да заграбят пазара, изкупувайки огромни количества сребро и фючърсни договори. Впоследствие регулаторната намеса чрез увеличаване на изискванията за марджин води до срив на цената.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.