Ескалацията в отношенията между САЩ и Иран помрачи настроенията на Wall Street

Голяма част от оптимизма на Wall Street беше заличен в края на сесията, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на срещата на върха на НАТО в Турция, че споразумението за прекратяване на огъня с Иран е „приключило“ на фона на подновените военни действия в Близкия изток, които доведоха до рязко покачване на цените на петрола, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Averagе се понижи с 0,28% 1,09 на сто до 52 348,09 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,28 на сто до 7482,54 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,2% до 25 870,65 пункта.

Американският президент заплаши да атакува Иран отново , казвайки, че „ще ги ударим силно тази вечер“.

Коментарите на Тръмп бяха предхождани от серия от мощни удари на американските военни срещу Иран във вторник, в отговор на атаките срещу три търговски кораба, плаващи в Ормузкия проток.

Акциите на енергийните компании поскъпнаха на фона на новината. Цената на книжата на ConocoPhillips и Chevron се повиши с около 1%, докато акциите на Marathon Petroleum поскъпнаха с около 3%.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 8 юли.

В потребителския сектор акциите на Home Depot поевтиняха с около 2%, докато тези на McDonald’s отписаха над 1%.

Инвеститорите обърнаха внимание и на новите данни за търговията на САЩ. Търговският дефицит на САЩ се увеличава през май до най-високото си ниво от март 2025 г. насам, тъй като износът намалява, а вносът се увеличава. Негативният резултат в търговията със стоки и услуги расте с 42,2% спрямо предходния месец до 77,6 млрд. долара, показаха данни на Министерството на търговията. Анкетирани от Bloomberg икономисти очакваха дефицит от 78,4 млрд. долара.

Междувременно Международният валутен фонд прогнозира, че ръстът на световната икономика за 2026 г. ще се охлади до 3% от очакваните по-рано през април 3,1%. За 2027 г. Фондът очаква разширяване от 3,4%, което също представлява низходяща ревизия спрямо оценката от април за 3,6%.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни облигации расте съответно до 4,575% и 5,071%.

Доларовият индекс се понижи с 0,03% до 100,99 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 6,22% до 78,77 долара за барел, а тази на американския лек петрол WTI напредна с 5,34 на сто до 74,28 долара за барел.