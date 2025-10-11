Ликвидността на сребърната борса в Лондон пресъхва

Лондонската борса за сребро е хвърлен в смут заради пресъхналата ликвидност. Цените на метала там се повишиха над 50 долара за тройунция за втори път в историята и събудиха спомени за скандалния опит на милиардерите братя Хънт да контролират пазара през 1980 г., пише Bloomberg.

Цените в Лондон скочиха до почти безпрецедентни нива в сравнение с Ню Йорк. Търговците описват пазар, където ликвидността е почти изцяло пресъхнала. Така всеки, който държи къси позиции в сребро, трябва да се бори да си набави метал и да плаща осакатяващи разходи, за да премести позициите си на по-късна дата.

Натискът е толкова драматичен, че някои търговци резервират слотове в товарните отсеги на трансатлантическите полети за обемисти сребърни кюлчета – скъп транспорт, обикновено запазен за по-ценното злато, за да се възползват от огромните премии в Лондон.

Няма съвременен еквивалент на братята Хънт, които да се опитват да контролират пазара днес, казват търговци и анализатори. Те посочват комбинация от фактори, които са довели до рязко покачване на цените. Хаосът от последните два дни обаче има много прилики със ситуацията от 1980 г. и в някои отношения е дори по-екстремна.

„Не съм виждал нищо подобно. Това, което виждаме при среброто, е напълно безпрецедентно“, коментира Анант Джатия, главен инвестиционен директор в Greenland Investment Management, хедж фонд за стоки. „В момента няма налична ликвидност“, предупреждава той.

Ликвидността пресъхва на Лондонската сребърна борса. Графика: Bloomberg

Повече от век Лондон е сърцето на пазарите на благородни метали, където глобалните референтни цени се определят от малка група банки, търгуващи със златни и сребърни кюлчета, съхранявани в един от малкото трезори в града. В края на всеки ден, когато позициите се изравняват, сигурни камиони се движат между трезорите, за да доставят кюлчета за уреждане на сделките.

Неотдавнашният скок на цените се дължи до голяма степен на вълната от инвестиции както в злато, така и в сребро, подтикнати от опасенията за нарастващите нива на дълга на Запад и обезценяването на валутите. Проблемите се задълбочават на фона на бюджетния конфликт и спирането на дейността на правителството на САЩ.

Свиването отразява и динамиката, специфична за среброто. Участниците на пазара посочват внезапен скок в търсенето от Индия през последните седмици, съчетан с намаляващо предлагане на налични кюлчета за търговия и опасения, че металът може да бъде засегнат от американските мита.

Пазарът на сребро разчита на стотиците милиони тройунции, съхранявани в трезори в Лондон, за да поддържа ликвидността си. Този запас непрекъснато се изчерпва през последните години. Първо, резервите намаляват заради постоянните дефицити, тъй като производството на сребро не успява да се справи с търсенето от инвеститорите и промишлеността. Тази година има засилени доставки и на метала в САЩ заради опасенията от митата на американския президент Доналд Тръмп.

Запасите от сребро в Лондон значително намаляват. Графика: Bloomberg

В резултат на това запасите от сребро в Лондон са намалели с една трета от средата на 2021 г. насам досега. Голяма част от тях обаче се държат от борсово търгувани фондове. Оставащият „свободно движим“ метал, наличен за осигуряване на ликвидност на лондонския пазар, държан предимно от големи банки, спада до 200 млн. тройунции, което е със 75% по-малко от максимума от над 850 млн. тройунции в средата на 2019 г., според изчисления на Bloomberg.

Скокът в покупките от инвеститорите съвпадна този месец с внезапното увеличение на търсенето от Индия. Индийските купувачи допреди това си доставяха сребро от Хонконг, но промениха покупките си по време на празника „Златна седмица“, казва Даниел Гали от TD Securities. Един индийски борсово търгуван фонд (ETF) дори спря новите инвестиции в четвъртък заради вътрешен недостиг на метал.

Асоциацията на лондонския пазар на кюлчета – група, която представлява банките, рафинериите и логистичните компании на лондонския сребърен пазар, посочва в изявление, че е „наясно със свиването на пазара на сребро и активно следи ситуацията“.

Цените пробиха множество рекорди през последните два дни. Аукционът за сребро в Лондон – ежедневно събитие за определяне на цените, провеждано от 1897 г., в петък се търгуваше над 50 долара. Спот цените в Лондон скочиха до премия от 3 долара спрямо фючърсите в Ню Йорк – ниво, наблюдавано преди това само по времето на братята Хънт.

Цената за заемане на лондонско сребро за една нощ се повиши с над 100% на годишна база, което според един пазарен ветеран е по-високо от всичко, наблюдавано по време на свиването през 1980 г.

Друг знак за напрежението на пазара са спредовете между цените „купува“ и продава“ сребро в Лондон. Те нарастват от типичните си нива от около 3 цента до над 20 цента за тройунция.

„Банките не искат да се котират една друга, така че котировките стават изключително широки“, казва Робърт Готлиб, бивш търговец на благородни метали и управляващ директор в JPMorgan Chase & Co. „Това създава огромна неликвидност“, добавя той.

През 1980 г. кризата беше преодоляна от интервенция на борсите. Първо Comex, а след това и Чикагската борса за търговия, където на 21 януари 1980 г. беше регистрирана най-високата цена на среброто от 52,50 долара, наложиха правила, които не позволяваха на търговците да заемат нови позиции, а им позволяваха само да ликвидират.

На днешния пазар на сребро няма такова лесно решение. Вместо това, натискът вероятно ще бъде намален с доставката на повече сребро на лондонския пазар – било поради продажба на инвеститори и ETF-и, било поради преместване на кюлчета от други части на света в достатъчни количества.

Има признаци, че това започва да се случва. Ръководител на логистична компания казва, че през последната седмица е получавал обаждания с нарастваща спешност от клиенти, които искат да извадят сребро от трезори, свързани с нюйоркската Comex, и да го транспортират със самолет до Лондон. Той изчислява, че търговците в момента се стремят да преместят около 15-30 млн. тройунции сребро от Ню Йорк до Лондон. В петък Comex отчете най-голямото си еднодневно изтегляне на сребро от повече от четири години.

Други смятат, че среброто ще започне да изтича от Китай, където цените също се търгуват с отстъпка в сравнение с Лондон, въпреки че обемите ще са ограничени поради затягането на пазара в азиатската страна.

Според Джоузеф Стефанс, ръководител на търговията в MKS Pamp SA, има естествен импулс за връщане на метала в Лондон. По думите му, става въпрос за мобилизиране на балансите по света и преместването им обратно в Лондон.

Все пак някои търговци не са склонни да изнасят сребро от Ню Йорк. Логистиката е сложна, особено на фона на опасенията, че затварянето на федералните правителствени служби на САЩ може да забави митническите процеси. Затягането на пазара в Лондон означава, че дори еднодневно забавяне може да струва изключително скъпо.

Остават и опасенията, че Тръмп може да наложи вносни мита и за среброто след приключване на т.нар. разследване по Раздел 232 на критични минерали, което включва метала.

„Ако не се наложат мита върху среброто, това би могло да облекчи наддаването за метала в САЩ и част от напрежението в Лондон“, коментира Ейми Гауър, стратег в Morgan Stanley. „Високите цени често могат да решат тези проблеми в краткосрочен план“, добавя Гауър.