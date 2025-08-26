Цената на среброто ще продължи да нараства поради засиленото индустриално търсене

Цената на среброто ще продължи да нараства във времето поради засиленото индустриално търсене и се очаква до края на годината да достигне 45 евро за тройунция спрямо 33 евро в момента. Това каза доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, директор „Злато и нумизматика“ в Първа инвестиционна банка в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Тя коментира, че интересът към среброто е огромен, тъй като то е изключително търсено от индустрията, за разлика от златото, което се използва в по-малка степен. Среброто се използва в елементи на фотоволтаиците, индустрията, свързана с рециклирането, и в миннодобивната дейност. Поради засиленото индустриално търсене се очаква цената на среброто да нараства във времето и до края на годината да достигне 45 евро за тройунция спрямо 33 евро в момента.

Само за производството на елементи за фотоволтаици, чийто най-голям производител е Китай, отиват около 15% от добитото сребро в момента, включително от скрап. През 2019 г. делът е бил 11%. Проблемът тук е, че производството е концентрирано в една-единствена държава – Китай, и така пазарът може да бъде сериозно разтърсен, дори при минимални затруднения от икономическо или политическо естество в страната, отбеляза Григорова-Генчева.

Другият значим сектор при високи цени на среброто е индустрията, свързана с рециклирането. Всички компании, които събират скрап или извличат и преработват сребро, ускоряват дейността си, когато цената на белия метал е висока. Такава е ситуацията и в момента, обясни тя. Много се търси сребърен скрап, който се извлича и от катализаторите на автомобилите, и от климатиците.

Третият важен елемент при сериозното търсене на сребро е и ускоряването на миннодобивната дейност в две посоки - откриване на нови мини и рестартиране на дейността на някои, които са били блокирани, когато цената не е била достатъчно атрактивна за собствениците. „В момента имаме възходяща вълна и в миннодобивната дейност“, каза Григорова-Генчева.

„Интересното при среброто е, че много често, когато цената е висока, физическото потребление изостава, но за сметка на това борсово търгуваните фондове (ETF-и) са много популярни и търсени. Такава е ситуацията и в момента, изключително високо е търсенето на ETF-и“, каза гостът.

Очаква се много скоро то да доближи до нивата от 2021 г., когато е достигнат своеобразен пик, защото в повечето световни валути беше отбелязан спад в цената на среброто от около 10%. Затова тези инструменти са станали много достъпни и търсени и редица компании и фондове са ги изкупили чисто спекулативно. Нещо подобно се наблюдава и в момента.

Към среброто се обръщат и дребните инвеститори, не само в рамките на сувенирния сектор – среброто е известният метал за производство на талисмани. „Но ако погледнем най-големият пазар в света – Индия, както по отношение на консумацията на предмети от сребро – табли, фруктиери, големи свещници, изработени от чисто сребро, така и по отношение на бижутерията, от средата на миналата година имаме съществено намаление на митническите такси за внос. Това стимулира много индийския пазар и се очаква тази година той да достигне нови по-високи нива по отношение на продажбите и покупките“, каза Григорова-Генчева.

"Монетите са най-търсените сребърни инвестиционни продукти в България, като спектърът е много широк – американски орел, китайска панда, Виенска филхармония, кленов лист и др. Изключително популярни остават и българските възпоменателни монети от сребро, които със средната си цена от около 150 лв. са по-достъпни от златните за по-широк кръг от потребители“, коментира тя.

През тази година тези монети са натоварени и с допълнителна символика, тъй като са последните емисии в български лев и хората са много сериозно привлечени от тях.

Какво е съотношението между цената на среброто и златото и в каква посока би трябвало да се променя то?

Вижте целия коментар във видеото на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.