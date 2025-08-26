IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Цената на среброто ще продължи да нараства поради засиленото индустриално търсене

Монетите са най-търсените сребърни инвестиционни продукти в България, казва доц. д-р Валентина Григорова-Генчева

21:30 | 26.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Цената на среброто ще продължи да нараства във времето поради засиленото индустриално търсене и се очаква до края на годината да достигне 45 евро за тройунция спрямо 33 евро в момента. Това каза доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, директор „Злато и нумизматика“ в Първа инвестиционна банка в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Тя коментира, че интересът към среброто е огромен, тъй като то е изключително търсено от индустрията, за разлика от златото, което се използва в по-малка степен. Среброто се използва в елементи на фотоволтаиците, индустрията, свързана с рециклирането, и в миннодобивната дейност. Поради засиленото индустриално търсене се очаква цената на среброто да нараства във времето и до края на годината да достигне 45 евро за тройунция спрямо 33 евро в момента.

Само за производството на елементи за фотоволтаици, чийто най-голям производител е Китай, отиват около 15% от добитото сребро в момента, включително от скрап. През 2019 г. делът е бил 11%. Проблемът тук е, че производството е концентрирано в една-единствена държава – Китай, и така пазарът може да бъде сериозно разтърсен, дори при минимални затруднения от икономическо или политическо естество в страната, отбеляза Григорова-Генчева.

Другият значим сектор при високи цени на среброто е индустрията, свързана с рециклирането. Всички компании, които събират скрап или извличат и преработват сребро, ускоряват дейността си, когато цената на белия метал е висока. Такава е ситуацията и в момента, обясни тя. Много се търси сребърен скрап, който се извлича и от катализаторите на автомобилите, и от климатиците.

Третият важен елемент при сериозното търсене на сребро е и ускоряването на миннодобивната дейност в две посоки - откриване на нови мини и рестартиране на дейността на някои, които са били блокирани, когато цената не е била достатъчно атрактивна за собствениците. „В момента имаме възходяща вълна и в миннодобивната дейност“, каза Григорова-Генчева.

„Интересното при среброто е, че много често, когато цената е висока, физическото потребление изостава, но за сметка на това борсово търгуваните фондове (ETF-и) са много популярни и търсени. Такава е ситуацията и в момента, изключително високо е търсенето на ETF-и“, каза гостът.

Очаква се много скоро то да доближи до нивата от 2021 г., когато е достигнат своеобразен пик, защото в повечето световни валути беше отбелязан спад в цената на среброто от около 10%. Затова тези инструменти са станали много достъпни и търсени и редица компании и фондове са ги изкупили чисто спекулативно. Нещо подобно се наблюдава и в момента.

Към среброто се обръщат и дребните инвеститори, не само в рамките на сувенирния сектор – среброто е известният метал за производство на талисмани. „Но ако погледнем най-големият пазар в света – Индия, както по отношение на консумацията на предмети от сребро – табли, фруктиери, големи свещници, изработени от чисто сребро, така и по отношение на бижутерията, от средата на миналата година имаме съществено намаление на митническите такси за внос. Това стимулира много индийския пазар и се очаква тази година той да достигне нови по-високи нива по отношение на продажбите и покупките“, каза Григорова-Генчева.

"Монетите са най-търсените сребърни инвестиционни продукти в България, като спектърът е много широк – американски орел, китайска панда, Виенска филхармония, кленов лист и др. Изключително популярни остават и българските възпоменателни монети от сребро, които със средната си цена от около 150 лв. са по-достъпни от златните за по-широк кръг от потребители“, коментира тя.

През тази година тези монети са натоварени и с допълнителна символика, тъй като са последните емисии в български лев и хората са много сериозно привлечени от тях.

Какво е съотношението между цената на среброто и златото и в каква посока би трябвало да се променя то?

Вижте целия коментар във видеото на сайта на Bloomberg TV Bulgaria

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:50 | 26.08.25 г.
сребро цена на среброто В развитие Bloobmerg TV Bulgaria
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още