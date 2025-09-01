Ще остане ли технологичният сектор доминиращ в интереса на инвеститорите

Пазарът на акции продължава да е изключително динамичен и крие много възможности за успешни инвестиции. Затова Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: В кои сектори акциите могат да поскъпнат най-много?

Климент Робев, пазарен анализатор в "Елана Трейдинг":

Логично е да се обърнем към технологичния сектор, особено предвид еуфорията около изкуствения интелект. За мен обаче по-важен фактор са действията и намеренията на Федералния резерв на САЩ, тъй като те оказват пряко и силно влияние върху поведението на инвеститорите.

Има голяма вероятност още този месец да видим понижение на основния лихвен процент в САЩ. Ако в следващите месеци понижението бъде по-интензивно от предварителните очаквания и се стигне до силно разхлабване на паричната политика, това почти сигурно ще предизвика релокация на големите капитали.

В подобен сценарий бих отличил сектора на недвижимите имоти и по-специално публичните компании за имоти (REITs). Техният бизнес модел предполага използване на привлечен капитал, а ниските лихви означават по-евтино финансиране. Освен това, в условия на ниски лихви REIT компаниите стават още по-атрактивни за инвеститорите, тъй като предлагат доходност, конкурентна спрямо тази от облигациите.

Друг интересен сегмент са компаниите с по-малка пазарна капитализация, включени в индекса Russell 2000. Те често разчитат на плаващо лихвено финансиране и са особено чувствителни към решенията на Федералния резерв, тъй като разходите им за заем зависят от лихвената среда.

За да видим силно представяне на тези сектори обаче, е необходимо Фед да предприеме реални и последователни действия. Това ще се случи само ако са налице две предпоставки – отслабващ пазар на труда и контролирана, стабилна инфлация. Вече има първи признаци за охлаждане на пазара на труда, но ключов момент остава влиянието на митата върху инфлацията. Ако се появят проинфлационни тенденции, Фед ще трябва да действа много внимателно. Неслучайно председателят Джером Пауъл следи този показател с особено внимание.

Красимир Йорданов, портфолио мениджър в Sky Asset Management:

Предвид очакваното намаление на лихвите от страна на Федералния резерв, най-вероятно именно компаниите с малка пазарна капитализация от индекса Russell 2000 ще се представят по-добре до края на годината. Това е свързано с факта, че те разчитат в голяма степен на лихвено финансиране и им предстоят значителни падежи през 2026 г. По-ниските лихви ще създадат по-добри условия за тяхното рефинансиране.

Технологичният сектор също ще бъде подкрепен, но тук трябва да се направи уточнението, че големите технологични компании не зависят пряко от евтино финансиране. Ето защо най-големите печеливши ще бъдат малките компании и технологичните дружества, особено тези на пресечната точка между двата сегмента.

В рамките на самия технологичен сектор секторът на роботиката е най-добре позициониран за растеж през следващите години. Това е естествено продължение на развитието на изкуствения интелект, който постепенно ще намира приложение във физическа форма както в индустриални, така и в хуманоидни роботи. Очакванията са именно хуманоидната роботика да се развива с изключително бързи темпове в близките години.

Важно е да се отбележи, че роботиката не е ограничена само до американски компании. В сектора активно оперират и много европейски, корейски, японски, тайвански и китайски дружества, които имат експозиция по цялата верига на доставки.

Николай Стойков, управляващ партньор в Alaric Securities:

Моето мнение е базирано на начина, по който оценявам пазарите. Аз използвам показателя PEG ratio – съотношението между бъдещото P/E и очаквания ръст на печалбите за следващите 3-5 години на базата на прогнозите на анализаторите. Погледнато през тази призма, има един сектор, който в момента се откроява много по-ясно от всички останали – това е секторът на полупроводниците.

Да, оценките в този сектор не са ниски, но не могат да се определят и като прекомерно високи, особено ако се съпоставят с очаквания ръст. Прогнозите са за около 25% годишен ръст на печалбите през следващите 3-5 години. Възможно е някои инвеститори да смятат, че тези очаквания са прекалено оптимистични и трябва да се приемат с известно внимание. Въпреки това, секторът исторически е доказал, че може да поддържа устойчив ръст в рамките на около 20% годишно. Именно затова в момента не виждам реална алтернатива, когато говорим за водещ сектор, в който да се инвестира. Полупроводниците са и ще останат двигател на технологичното развитие, а това се отразява пряко и на дългосрочния им потенциал.

Разбира се, има и други сегменти, които изглеждат интересни и могат да бъдат разглеждани като втори избор. Един от тях е енергийният сектор. Въпреки че очакванията на анализаторите в последните години често не се реализират в пълна степен, секторът има своята логика и стратегическо значение. Цените на енергията, преходът към по-чисти източници и глобалната зависимост от енергийни ресурси поставят този сектор в центъра на вниманието.

Защо Мартин Георгиев, ръководител на отдел "Международни финансови пазари" в БенчМарк, прогнозира, че компании от технологичния сектор като Nvidia, AMD, Amazon и Microsoft, както и други представители на индекса NASDAQ, да продължат да повишават капитализацията си и в близко бъдеще? Настроени ли са инвеститорите оптимистично към отбранителния сектор? Ще продължат ли компаниите в здравеопазването да поддържат интереса?

Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.

