На кои акции пазарът даде шанс през 2025 г.

Пазарът даде шансове на някои сектори, които водиха ралито при S&P 500, но 2025 година беше сравнително умерена откъм представяне, ако сравняваме с минали години. Този анализ направи Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в "Делтасток", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Комуникационните технологии отбелязаха 33% ръст, водени от Meta и Google. В момента близо 50-60% от ръста на БВП в САЩ е породен от технологиите и изкуствения интелект. От друга страна, сред най-лошо представилите се сектори са енергийният и този на недвижимото имущество, където процентите са едноцифрени“, посочи анализаторът.

Шампионът в S&P 500

„Акциите на SanDisk постигнаха ръст от над 500% и три основни фактора доведоха до това", отбеляза Чаушев. "Първият е отделянето от основната компания Western Digital, която също произвежда компютърна памет. SanDisk взе частта от бизнеса, която разработва по-бърза памет – SSD. За такава памет има много голямо търсене, тъй като благодарение на изкуствения интелект се генерира изключително много информация, която изисква памет.“

Той добави, че друг значим фактор е включването на компанията в индекса S&P Small Cap, а през ноември компанията се включи в основния индекс. Според него при компании като Micron и Seagate има потенциал ралито да продължи, но няма да е толкова агресивно.

Според пазарния анализатор Robinhood, компанията на Влад Тенев, който има български корени, започва глобално превземане на финансовите услуги с токенизирани акции, с инвестиране с помощта на изкуствен интелект.

„Robinhood е интересна и много динамична компания, която в момента е много силна в търговията на опции без комисиони, а впоследствие въведоха и криптовалути. Финансовите инструменти event contracts дават възможност да залагаш върху дадено събитие. Например, може да се залага на това дали Фед ще увеличиу или намали лихвите, или президентът Тръмп ще предприеме дадено действие, „да нападне Куба“ например, посочи Чаушев.

Той прогнозира, че в токенезицията на активи има голям потенциал в следващите години и все повече брокери ще започнат да навлизат в следващите години.

Най-губещите акции

„Сравнително разнородни компании взеха непочетното челно място", отбеляза пазарният анализатор. "Trade Desk спадна със 70%. Това е платформа за маркетинг, която обаче остарява и изостава с въвеждането на изкуствен интелект. На второ място е компания от имотния сектор, където спадовете са от порядъка на 40%.“ По думите на анализатора по-ниските наеми и заетост на имотите са довели до разочарование сред инвеститорите.

„Най-поскъпналите акции в индекса NASDAQ Composite са увеличили стойността си с хиляди проценти“, каза още Чаушев. Той напомни, че в някои случаи дори се наложи регулаторните органи да разглеждат тези ръстове. За пример даде случая с QMMM, където има съмнения, че ръстът от 8000% е постигнат след нарушения. Пазарният анализатор определи тези резки и необосновани ръстове като причина да предизвикат съмнение и недоверие сред инвеститорите.

Как ще се отразят геополитическите драми на капиталовите пазари през тази година? Кои сектори, свързани с отбранителната промишленост, ще стимулират засилено производство?

