Към кои компании ще гледат инвеститорите през 2026 година?

Новата година идва, а с нея и нови очаквания за пазарите. След като последните години бяха доминирани от технологични компании и представителите на „Великолепната седморка“, инвеститорите се интересуват дали оценките им не са прекалено високи. Освен това интерес ще привличат и действията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и какво ще се случи на европейските и китайските пазари.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Кои компании ще бъдат най-следени от инвеститорите през новата година?

Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в "Делтасток":

През 2026 г. фокусът ми ще бъде върху компании, свързани с рязко нарастващото търсене на електроенергия от центровете за данни. Това включва модернизацията на електропреносните мрежи и добива на мед, като удобна експозиция са ETF-и върху медодобивни компании. Ядрената енергия и фирмите, свързани с реактори и уран, също ще се възползват от този тренд. Отделно продължавам да следя технологични лидери като Alphabet и Amazon.

Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в BenchMark Finance:

Инвеститорите през следващата година най-вероятно ще следят компании и сектори, свързани с изкуствения интелект и технологиите като цяло. Технологичният сектор ще остане доминиращ, като се очаква развитие както при утвърдените компании, така и при нови играчи.

Сред ключовите теми ще бъдат евентуални IPO-та, включително потенциалното листване на OpenAI, както и въпросът доколко високите приходи на технологичните компании ще се превърнат в устойчиви печалби. Именно тази трансформация – от растеж към рентабилност, ще бъде решаваща за интереса на инвеститорите.

Николай Стойков, управляващ партньор в Alaric Securities:

Предвид високите нива на пазарите списъкът ми с интересни акции е сравнително ограничен. Като цяло не търся къси позиции, но и възможностите за дълги позиции в момента са малко. Начело на този списък поставям Microsoft – голяма blue chip компания с относително разумна оценка и добър дългосрочен потенциал. Следва Meta, където потенциалът е по-умерен, но компанията остава интересна. Третата е Alibaba, при която анализаторите очакват ръст от около 25-30%. Общото между тях е, че са технологични лидери, към които пазарът в момента е по-предпазлив.

Иво Благоев, изпълнителен директор на „Астра Асет Мениджмънт“:

За да преценим какво ни очаква през следващата година, ключови са два фактора: лихвената политика и икономическата активност, най-вече в САЩ и Европа. Ако лихвите останат относително неутрални и растежът се забави умерено, по-логичен избор са т.нар. защитни сектори – здравеопазване и стоки от първа необходимост. Предимство ще имат компании със силен паричен поток, ниска нужда от външно финансиране и стабилни дивиденти. След изключително високите доходности през последните години за 2026 г. водеща стратегия трябва да бъде предпазливостта.

Павел Бандилов, изпълнителен директор на „БДП индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ:

Инвеститорският интерес през следващата година вероятно ще остане силно фокусиран върху технологичния сектор и най-вече изкуствения интелект. Nvidia продължава да доминира при AI чиповете и центровете за данни, подкрепена от силна софтуерна екосистема. Наред с нея ключови ще са и компании като TSMC, Oracle и Alphabet, които комбинират хардуер, облачни услуги и AI разработки.

Очаква се засилен интерес и към IPO пазара – компании като SpaceX, Databricks, Perplexity и Stripe. Като по-високорисков, но перспективен сегмент се открояват квантовите технологии и криптоинфраструктурата.

Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

Още от коментирите вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.