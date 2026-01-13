Петролът поскъпва, след като Тръмп обеща мита срещу купуващите от Иран*

Цената на петрола достигна най-високото си ниво от ноември, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че налага 25% мито върху стоките от страни, които „правят бизнес“ с Иран. Това се случва след вълната от смъртоносни безредици в държавата членка на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,5% до 64,19 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,54% до 59,82 долара за барел.

Демонстрациите, които започнаха в Техеран миналия месец, обхванаха всички 31 провинции на Иран. Протестното движение тръгна от Големия базар в Техеран, където търговците излязоха по улиците, за да изразят недоволството си от рязкото обезценяване на местната валута риал, но на този етап от демонстрациите в тях се вляха и други хора.

Тръмп каза още, че новите налози ще влязат в сила „незабавно“, без да даде подробности за обхвата или прилагането им.

Цената на петрола отбеляза ръст в началото на новата година след поредица от пет месечни понижения, предизвикани от очакванията за свръхпредлагане. Цените се вдигат на фона на интервенцията на САЩ във Венецуела с арестуването на президента Николас Мадуро от Вашингтон, последвана от влошаващата се вълна от безредици в Иран.

Всякакви нови мита заплашват да подпалят отново търговската война с Китай - най-големият вносител на суров петрол в света и купувач на около 90% от общия износ на Иран.

„Непосредственото въздействие на заплахите за налагане на мита от страна на Иран може да бъде геополитическа премия върху цените на суровия петрол“, заяви Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур. „Но устойчивата посока ще зависи от това дали тази реторика ще се превърне в приложима политика и дали ще предизвика измерими прекъсвания в доставките или по-широки търговски ответни мерки, които ще забавят растежа на търсенето“, добави експертът.

Възможността от прекъсване на ежедневния износ на Иран, който съставлява малко под 2% от световното търсене, смекчи някои от опасенията относно глобалния излишък.

На други места доставките от Казахстан са затруднени от лошото време, поддръжката и щетите, нанесени от украински дронове върху руската инфраструктура.

*Данните са актуални към 8:45 ч. българско време.