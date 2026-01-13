Apple избра Gemini на Google за обновения си гласов асистент Siri

Apple ще използва моделите Gemini на Google за обновения си гласов асистент Siri, който ще излезе по-късно тази година. Сделката е в рамките на многогодишно споразумение, което задълбочава съюза между технологичните гиганти в епохата на изкуствения интелект и укрепва позицията на Alphabet в надпреварата с OpenAI, съобщава Ройтерс.

Сделката, обявена в понеделник, е важен вот на доверие за Google. Технологията на компанията вече задвижва голяма част от Galaxy AI на Samsung, но сделката със Siri отваря голям пазар с инсталираната база на Apple от над 2 млрд. активни устройства.

„След внимателна оценка Apple определи, че AI технологията на Google предоставя най-способната основа за Apple Foundation Models“, заяви Google, добавяйки, че моделите ѝ ще захранват и други бъдещи функции на Apple Intelligence.

Alphabet водеше битка с OpenAI за сделката с Apple, финансовите подробности за която не бяха разкрити.

В края на 2024 г. производителят на iPhone внедри ChatGPT в устройствата си, което позволи на гласовия асистент Siri да се възползва от експертния опит на чатбота, за да отговаря на сложни въпроси.

Apple заяви, че към момента няма значителни промени в интеграцията на ChatGPT, а OpenAI не е отговорила на запитването на Ройтерс за коментар.

„Това изглежда като неразумна концентрация на власт за Google, като се има предвид, че (тя) има и Android, и Chrome“, заяви изпълнителният директор на Tesla Илон Мъск в публикация в социалната мрежа X.

Мъск основа своя собствена фирма за изкуствен интелект – xAI, която се опитва да се конкурира с други големи играчи в индустрията, изграждайки фундаментални модели и харчейки милиарди за огромна инфраструктура.

Обвързването в понеделник вероятно ще повдигне въпроси относно партньорството на OpenAI с Apple. В отговор на Gemini 3 изпълнителният директор на OpenAI Сам Олтман в края на миналата година е издал „червен код“, за да подтикне екипите да ускорят разработката.

„Решението на Apple да използва моделите Gemini на Google за Siri дава на OpenAI по-поддържаща роля, като ChatGPT остава позициониран за сложни запитвания по избор, а не като стандартен слой за изкуствен интелект“, казва Парт Талсания, главен изпълнителен директор на Equisights Research.

Google работи на пълни обороти, за да противодейства на ранното лидерство на OpenAI в индустрията, като удвоява усилията си в областта на авангардните модели и генерирането на изображения и видео.

Apple се сблъска с поредица от неуспехи на фронта на изкуствения интелект, след като закъсня с влизането в надпреварата. Ъпгрейдът на Siri беше забавен, настъпиха промени на най-високо ниво в ръководството и първоначалното пускане на пазара на неговите генеративни AI инструменти беше посрещнато с хладна реакция.

Последната сделка се основава на дългогодишно партньорство, което прави Google подразбираща се търсачка на устройствата на Apple – изгодна договореност, която генерира трафик за Google, като същевременно носи десетки милиарди годишни приходи на Apple.

Новината за сделката допринесе за повишаване на пазарната оценка на Alphabet над 4 трлн. долара в понеделник. Акциите скочиха с 65% миналата година благодарение на нарастващия оптимизъм на инвеститорите относно усилията на компанията в областта на изкуствения интелект.

„Apple Intelligence ще продължи да работи на устройствата на Apple и Private Cloud Compute, като същевременно поддържа водещите в индустрията стандарти за поверителност на Apple“, заяви Google в понеделник в опит да успокои опасенията относно поверителността.