Gemini 3 – новият водещ AI модел на Америка, който засенчи конкуренцията

Google постигна значима преднина в надпреварата за изкуствен интелект (AI), след като новият ѝ модел Gemini 3 излезе начело в над 20 индустриални бенчмарка, изпреварвайки водещите версии на OpenAI - разработчикът на ChatGPT, и Anthropic. Публикуваните резултати показват, че моделът се е представил най-добре в тестове за логика, математика, разпознаване на изображения и експертно знание, а в единствената категория – напреднало кодиране – е останал втори след Claude Sonnet 4.5.

Wall Street Journal дори нарича новата версия на чатбота – „Следващият топ модел на Америка“.

Gemini 3, получи признание дори и от главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман, който написа в социалната платформа X: „Поздравления за Google за Gemini 3! Изглежда страхотен модел“.

Служители на Google описват модела като „поколенчески скок“. Вътрешни тестове са установили значително по-точни резултати в задачи, включително писане на по-рядко използвани езици като гуджарати, анализ на големи масиви документи и изпълнение на сложни задачи за планиране. Един от най-високите резултати е отчетен в т.нар. Vending Bench – симулация, при която моделът управлява вендинг машина, следи инвентар и оптимизира печалбата.

Сред тестовете, на които е бил подложен Gemini 3, е разработеният съвместно с българския Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT MathArena Apex, заяви във публикация във своята профил във Facebook Мартин Вечев – основател на института. Резултатът от теста е част от официалната публикация за представяне на модела, подписана и от главния изпълнителен директор на Alphabet Сундар Пичай, допълва Вечев.

Gemini 3 е интегриран още от първия ден в разширената с изкуствен интелект функционалност (AI Mode) на търсачката Google, като позволява динамично създаване на визуализации и интерактивни обяснения. Това се случва на фона на ускорен ръст на потребителската база: след пускането на инструмента за изображения Nano Banana през август месечните потребители на Gemini са се увеличили от 450 млн. на 650 млн. души.

Успехът на модела съвпада с рекорден период за Alphabet. Пазарната капитализация на компанията достигна 3,6 трлн. долара, надминавайки за първи път от седем години стойността на Microsoft. Анализатори отбелязват, че това е резултат от преструктуриране на вътрешните екипи по AI и по-активното участие на съоснователя Сергей Брин.

На фона на доминацията на Gemini 3 конкурентите също реагират бързо. OpenAI тихомълком пусна нов модел GPT-5.1 Pro, който заменя досегашния GPT-5 Pro за абонатите. Компанията съобщи, че според ранните тестове потребителите „последователно предпочитат“ новата версия, особено при задачи по писане, анализ на данни и бизнес приложения. Подобренията надграждат функциите за персонализация, въведени при GPT-5.1, включително различни стилове и тоналности – от по-емоционални до по-прецизни.

OpenAI ще запази GPT-5 Pro още 90 дни, преди да бъде изцяло заменен. Анализатори отбелязват, че обновлението идва в момент на нарастваща конкуренция – освен Google, компанията xAI пусна обновен модел Grok, който претендира за водещи резултати в задачи, свързани с емоционална интелигентност и писане.

Въпреки това наблюдатели смятат, че именно Gemini 3 в момента задава темпа в сектора на A. „Изглежда, че Google са сред ясните победители в надпреварата“, коментира Майкъл Нейтънсън от MoffettNathanson.

/БТА/