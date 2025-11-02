Можем ли да вярваме на инвестиционните съвети на ChatGPT?

Хората питат: „Да купя ли?“ - и ChatGPT отговаря. По света частните инвеститорите на дребно все повече допускат чатботове с изкуствен интелект (AI) до своите портфейли, макар регулаторите да настояват, че тези инструменти все още не са готови да заменят професионалния съвет, пише Euronews.

Регулацията около инвестирането с помощта на AI все още се развива, но почти един на всеки пет частни инвеститори вече използва такива инструменти за вземане или коригиране на инвестиционни решения, сочи скорошен доклад на платформата eToro. Докладът, базиран на проучване сред 11 хил. частни инвеститори в 13 държави, не уточнява кои AI инструменти са използвани.

Според експертите ключовият въпрос е дали AI интерфейсите се използват като помощни средства за проучване, подкрепящи вземането на решения, или за да предоставят директни инвестиционни съвети. Последното е регулирана дейност в Европейския съюз (ЕС) според Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID), и към момента няма публично достъпен AI инструмент, който да е упълномощен да го прави, според Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

Въпреки това много частни инвеститори възприемат инструменти като ChatGPT като начин за спестяване на време при проучване и намаляване на разходите за професионално управление на фондове. В някои случаи резултатите могат да бъдат впечатляващи.

През 2023 г. уебсайтът за сравнение Finder стартира инвестиционен фонд, проектиран и почти изцяло управляван (99%) от ChatGPT. Две и половина години по-късно 38-акционният портфейл е нараснал с близо 55%, надминавайки средното представяне на десетте най-популярни фонда във Великобритания с повече от 18 процентни пункта.

Въпреки този успех, много признаци показват, че сложните и непредсказуеми движения на финансовите пазари могат да разклатят иначе добрите резултати на ChatGPT и Gemini, тъй като те може да не предвиждат точно резултатите, водейки до финансови загуби.

От OpenAI, компанията създател на ChatGPT, не са отговорили на искането на Euronews за коментар. Ето защо редакторите на медията са се обърнали към самата услуга.

„Докато OpenAI не е казал изрично „Не използвайте ChatGPT за инвестиции“, сигналите показват, че този AI инструмент трябва да се използва като подкрепа, а не като заместител на професионален финансов съвет, тъй като може да генерира звучащи достоверно, но грешни отговори“, отговаря ChatGPT.

Според действащите европейски регулации фирмите могат да използват AI инструменти, за да анализират знанията и опита на клиента, финансовото му положение (включително толерантността към риск) и инвестиционните му цели (включително предпочитанията за устойчивост). Това е в случаи, когато компаниите предоставят персонализирани инвестиционни препоръки или управляват и ребалансират портфейлите на клиентите, сред други задачи.

При използване на AI инструменти в контекста на финансовите съвети, ESMA подчертава, че прозрачността, управлението и човешкият контрол трябва да са приоритет.

Ролята на AI във финансовия сектор

Изкуственият интелект все повече променя финансите - от обслужване на клиенти и откриване на измами до управление на портфейли и персонализирани съвети. Зад кулисите хиляди усъвършенствани AI модели обработват огромни обеми данни за пазарни тенденции, исторически цени и дори заглавия от новини, за да прогнозират движения и откриват инвестиционни възможности.

Проучване от 2025 г. в Nature сравни ChatGPT с други AI инструменти, използвани във финансите. То установи, че способността на чатбота да обработва неструктурирани данни като финансови отчети и потребителски въпроси го прави особено ефективен при финансово планиране и анализ на риска. Но проучването също подчерта сериозен проблем: ако данните, подадени на тези системи, са пристрастни или неточни, AI може да даде подвеждащи резултати - явление, известно като „халюцинация“.

Инвестиционната платформа BridgeWise, която предоставя AI-базирани изследвания, анализи и инвестиционни препоръки за над 50 хил. активи, даде ясен пример защо инструменти като ChatGPT могат да бъдат рискови, ако не се използват правилно.

„Ако зададете въпрос за компания, която не е много известна, там се появяват халюцинации, защото чатботът се опитва да Ви удовлетвори, като даде отговор,“ предупреди Габи Даймънт, съосновател и главен изпълнителен директор на BridgeWise. Съветът на експерта е да се избягват общи въпроси като „Да инвестирам ли в X?“, тъй като те могат да доведат до силно подвеждащи резултати.

BridgeWise подчертава, че квалификацията и съответствието с регулациите са ключови. Компанията предоставя AI-базирани изследвания и анализи за конкретни активи, включително акции, ETF и фондове, и си партнира с фондови борси в Швейцария, Израел, Япония и Бразилия.

Фирмата използва усъвършенстван алгоритъм, предназначен да интерпретира пазарните движения. „Ние предлагаме инструмент за подпомагане на решенията, без да вземаме решения вместо нашите клиенти,“ казва Даймънт.

На въпрос дали AI може изцяло да замени финансовите съветници, главният изпълнителен директор е категоричен: „Никога.“ Той смята, че човешката преценка остава съществена за разбирането на нуждите на клиента и навигирането в сложността на финансовите съвети - нещо, което AI все още не може да предложи.

Все пак той вижда AI като мощен инструмент и добавя: „Нашата мисия от основаването на BridgeWise през 2019 г. е да направим капиталовите пазари достъпни за всеки.“

Бъдещето на AI във финансите

Ясно е, че технологията трябва да се развие още, преди ChatGPT да може да играе ролята на пътеводител за частните инвеститори в често турбулентния свят на финансовите пазари.

Според Киърън Гарви от Cambridge Centre for Alternative Finance, въпреки че машинното обучение на AI е много напреднало в много области на финансовите услуги, технологията за предоставяне на финансови съвети „в момента е далеч от надеждна“.

За справяне с тези ограничения, Гарви посочи значителен нововъзникващ тренд: „Голямата тенденция в AI, както като цяло, така и във финансовите услуги, е агентен AI.“ Той говори технологиите, които позволяват на AI системите да работят с нарастващо ниво на автоматизация, позволявайки им да планират и изпълняват сложни процеси с помощта на различни инструменти, ставайки по-самоинициативни.

„Ние, като хора, можем да им възложим конкретна задача и те след това могат да определят какво трябва да се направи, да планират процеса и да взаимодействат с различни инструменти, за да го изпълнят“, посочва експертът.

Клиентите могат да позволят на AI агенти да извършват плащания от тяхно име, което означава, че биха могли да резервират почивка или да пазаруват, добавя той.

Въпреки ограниченията, автоматизираните финансови съветници с малка или никаква човешка намеса стават все по-популярни, а експертите очакват т.нар. пазар на „робосъветници“ да се разрасне през следващите пет години.

Глобалната маркетингова и консултантска фирма The Business Research Company очаква този пазар да достигне над 471 млрд. долара (405 млрд. евро) до 2029 г. - значително увеличение спрямо близо 62 млрд. долара (53 млрд, евро) през 2024 г. Пазарната стойност представлява сумата от общите приходи, които компаниите печелят от продажбата на стоки и услуги в тази област.