ChatGPT, кои акции да купя?

С наближаването на третия рожден ден на ChatGPT поне един на всеки 10 инвеститори на дребно използва чатбот, за да избира акции. Това подхранва бум на пазара на автоматизирани инвестиционни консултантски услуги, но дори феновете казват, че това е стратегия с висок риск, която все още не може да замести традиционните консултанти, пише Ройтерс.

Благодарение на изкуствения интелект (AI) всеки може да избира акции, да ги следи и да получава инвестиционни анализи, които преди бяха достъпни само за големите банки или институционалните инвеститори.

Очаква се пазарът на автоматизирани инвестиционни консултантски услуги, който включва всички компании, предоставящи автоматизирани, алгоритмични финансови консултации, включително финтех компании, банки и мениджъри на богатство, да нарасне до приходи на стойност 470,91 млрд. долара през 2029 г. от 61,75 милиарда долара през миналата година. Това представлява увеличение от около 600%, според компанията за анализ на данни Research and Markets.

Без достъп до информация зад платена стена

Джеръми Лън, който прекарва почти две десетилетия в анализиране на компании за UBS, използва ChatGPT, за да избира акции за портфейла си с множество активи, след като губи работата си в швейцарската банка по-рано тази година.

„Вече не мога да си позволя лукса на [терминала на] Bloomberg или подобни услуги за пазарни данни, които са много, много скъпи“, казва Лън.

„Дори простият инструмент ChatGPT може да направи много и да възпроизведе голяма част от работните процеси, които изпълнявах“, казва той, предупреждавайки, че такъв инструмент може да пропусне някои важни анализи, тъй като няма достъп до данни зад платена стена.

Лън не е единственият. Индустрията се развива бързо и експоненциално.

Около половината от инвеститорите на дребно казват, че биха използвали AI инструменти като ChatGPT, чието пускане през ноември 2022 г. предизвика AI бум на пазарите, или Gemini на Google, за да избират или променят инвестициите в портфейла си, а 13% от тях вече използват тези инструменти, според проучване на брокера eToro, който е анкетирал 11 хил. инвеститори на дребно по целия свят.

В Обединеното кралство 40% от анкетираните в проучване на компанията Finder казват, че са използвали чатботове и AI за лични финансови съвети.

Самият ChatGPT предупреждава, че не трябва да се разчита на него за професионални финансови съвети и казва, че собственикът му OpenAI не е публикувал данни за броя на хората, които използват чатбота, за да избират инвестиции.

„AI моделите могат да бъдат брилянтни“, казва Дан Моцулски, управляващ директор на eToro във Великобритания, която има 30 млн. потребители по целия свят. „Рискът идва, когато хората третират общи модели като ChatGPT или Gemini като кристални топки.“

Моцулски казва, че е най-добре да се използват AI платформи, специално обучени да анализират пазарите, тъй като „общите модели на изкуствения интелект могат да цитират неправилно цифри и дати, да се опират прекалено много на предварително установен наратив и да разчитат прекалено много на минали ценови движения, за да се опитат да прогнозират бъдещето“.

„Използвайте само надеждни източници“

През март 2023 г. Finder иска от ChatGPT да подбере кошница от акции на висококачествени компании, като критериите са нива на задлъжнялост, устойчив растеж и активи, които генерират предимство пред конкурентите.

Изборът от 38 акции, който включва AI лидера Nvidia и онлайн търговеца Amazon, наред с компании за потребителски стоки от първа необходимост като Procter & Gamble и Walmart, е отбелязал ръст от почти 55% досега, което е с почти 19 пр.п. повече от средната стойност на 10-те най-популярни фонда в Обединеното кралство, включително тези, управлявани от Vanguard, Fidelity, HSBC и Fundsmith.

Разбира се, американските акции са на рекордно високи нива и в момента изглеждат неуязвими от непредсказуемите политики на САЩ и непостоянните икономически данни. Но изборът на акции с помощта на ChatGPT изисква известни финансови познания и ползвателите му казват, че има голям риск да се допусне грешка, преди да се стигне до правилния избор.

Лън създава подсказки като „предположи, че си краткосрочен анализатор, каква е краткосрочната теза за тази акция?“ или „използвай само надеждни източници, например документи, подадени в Комисията за фондовите борси и ценните книжа (SEC)”.

„Колкото повече контекст предоставиш, толкова по-добри са отговорите“, каза той.

Рисковете са големи. Ентусиазмът към AI инструмента, който демократизира достъпа до инвестиции, означава, че е невъзможно да се каже дали дребните инвеститори използват инструменти за управление на риска, за да намалят потенциалните загуби, когато пазарите се обърнат.

Общоевропейският индекс STOXX 600 е нараснал с почти 10% тази година, а индексът S&P 500 е добавил 13% след скок от 23% миналата година.

„Ако хората се чувстват комфортно да инвестират, използвайки AI, и печелят пари, може да не успеят да се справят в криза или спад“, казва Лън.