Carlyle, Holding и консорциумът Chevron-Quantum са в надпревара за активите на "Лукойл"

Стойността на международите активи на руската компания се оценяват на 22 млрд. долара

Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Инвестиционната компания Carlyle, консорциумът между Chevron и Quantum, както и регистрираната в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Holding Company са основните наддаващи за активите на "Лукойл", съобщават източници на Ройтерс. Сред активите са петролни находища в Ирак, Азербайджан и Казахстан, рафинерии в Европа, включително и българската "Нефтохим", както и вериги от бензиностанции в различни държави.

Стойността на активите се оценява на около 22 млрд. долара.

"Лукойл" и "Роснефт" бяха поставени под санкции от САЩ в края на 2025 година в опит да бъдат ограничени приходите в руския бюджет. Вашингтон одобри удължаване на преходния период, което да позволи продажбата на международните активи на "Лукойл". Времето за сделка изтича на 17 януари.

Според Ройтерс е възможно Министерството на финансите отново да удължи срока, за да бъдат финализирани преговорите. Агенцията допълва, че институцията не отговаря на исканията за коментар.

Дотук Вашингтон отхвърли две оферти, отправени към "Лукойл": на Gunvor, която беше определена като "марионетка на Кремъл" заради единия от съоснователите - приближения до руския президент Владимир Путин Генадий Тимченко. Той излезе от компанията, когато беше включен в санкционните списъци на САЩ още преди войната в Украйна.

Американското финансово министерство не прие и предложението на Xtellus Partners - бившето звено на руската банка ВТБ в САЩ.

Преди дни Financial Times съобщи за готвената съвместна оферта между Chevron и Quantum като двете компании са се разбрали да си поделят активите на "Лукойл". Carlyle пък нае Goldman Sachs като съветник по евентуална сделка.

Последна актуализация: 10:12 | 13.01.26 г.
Лукойл санкции срещу Русия руски петрол
