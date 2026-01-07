Chevron и Quantum Energy готвят оферта и планират да си поделят активите на "Лукойл"

Американският петролен гигант Chevron и инвестиционната компания Quantum Energy готвят обща оферта за международното портфолио на руската "Лукойл", което се оценява на около 22 млрд. долара, пише Financial Times, позовавайки се на свои източници. Двете компании планират да си поделят активите, в които влизат вериги бензиностанции, рафинерии и съоръжения за преработка на газ. Сред тях е и българската рафинерия в Бургас.

През есента тя беше поставена под специален надзор и средствата от дейността ѝ се събират в специален фонд, а не се изпращат в Русия. По тази причина и получи дерогация от наложени от Вашингтон санкции и продължава да работи.

Според публикацията във финансовото издание двете компании предлагат дългосрочно управление, а не временна сделка, докато траят мерките срещу компанията.

В края на октомври Вашингтон наложи санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", като целта е намаляване на приходите от търговия с петрол в руския бюджет. Мерките не се отразиха директно на износа на руски петрол, защото Москва започна да използва малки новосъздадени компании, които не са в "черните списъци" на Запада. Приходите обаче намаляха, тъй като Русия предлага петрола си с големи отстъпки, а и разходите за транспорта се увеличиха.

Руският петрол се доставя с танкери от т.нар. "сенчест флот", които обикновено се движат в нарушения на международните правила на корабоплаването.

Москва защитава тези танкери от опити да бъдат спрени - през миналата година изпрати изтребители в Балтийско море, които да защитят от проверки техен кораб. По информация на The Wall Street Journal в момента руска подводница се насочва към кораба "Маринера", който е под прицела на американската брегова охрана заради опит да наруши блокадата над Венецуела.

Моряците на "Маринера" нарисуваха руския флаг на борда на кораба и заявиха, че плават под защитата на Русия. Преди това корабът носеше името Bella-1 и е поставен под санкциите на САЩ заради превоз на ирански петрол в нарушение на санкциите.

Според публикацията във FT представители на Quantum вече водят преговори с представители в Белия дом за офертата. Съвместното предложение с Chevron е допаднало на Вашингтон, защото предвижда дългосрочен ангажимент. Вероятно интересът на Chevron е свързан най-вече с находищата на "Лукойл" - например в Казахстан, където двете компании управляват находището "Тенгиз". Руската компания притежава 5% от него.

Вашингтон даде възможност на "Лукойл" да преговаря за продажбата на международните си активи до 17 януари. Интерес за сделка има заявен и от още няколко петролни гиганта - ExxonMobil, International Holding, регистриран в Абу Даби, както и саудитската Midad Energy. Според медийни публикации за части от руския гигант могат да преговарят и унгарската MOL, както и азербайджанската SOCAR, но вероятно и двете оферти биха били отхвърлени заради връзки с Русия.

САЩ вече отказа да разреши сделка между "Лукойл" и швейцарската Gunvor, обявявайки я за "марионетка на Кремъл". Причината е един от основателите на Gunvor - Генадий Тимченко, който е под санкциите на САЩ заради връзки с руския президент Владимир Путин. Тимченко напусна компанията преди десетилетие.