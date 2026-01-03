„Тенгиз“ – нефтеното сърце на Казахстан, което Chevron не иска да изпусне

На повече от две километра под ветровитата степ на западния Казахстан порести скали, съставени от скелети на корали и други древни морски организми, образуват матрицата на едно от най-богатите нефтени находища в света.

Находището, известно като „Тенгиз“, произвежда нефт от повече от три десетилетия, допринасяйки за развитието на Казахстан – най-голямата икономика в Централна Азия, разказва New York Times.

Нефтеното находище също така допринася значително за печалбите на американския петролен гигант Chevron, който притежава 50% от компанията, която управлява „Тенгиз“, известна като Tengizchevroil (TCO).

Участието на Chevron и Exxon Mobil в TCO и други проекти в Казахстан също така осигурява на страната, която споделя дълга над 7600 км граница с Русия, важна връзка със Съединените щати.

В наши дни тези отношения се подлагат на изпитание, точно когато Chevron и партньорите му са завършили разширяването на „Тенгиз“ на стойност 48 млрд. долара.

Наскоро Украйна атакува основния маршрут за износ на петрол от Казахстан през Русия – тръбопровод с дължина над 1500 км, който включва потоци от находището „Тенгиз“, като част от усилията да се ограничат приходите на Москва от енергия. Chevron и правителството на Казахстан също така започват преговори, които може да се окажат трудни, за удължаване на споразумението им за нефтеното находище, което изтича през 2033 г.

Тези преговори са важни за Chevron, която изгражда отношения в Казахстан в продължение на десетилетия и чийто свободен паричен поток, показател за печалбата, от „Тенгиз“ вероятно ще бъде около 4 млрд. долара за 2025 г.

Преговорите може да са дори по-важни за Казахстан, не на последно място защото „Тенгиз“ играе толкова голяма роля от началото на 90-те години насам в подпомагането на страната да укрепи икономическата си позиция. Казахстан стана независима държава през 1991 г. с разпадането на Съветския съюз.

„Това е от огромно [значение] за Казахстан“, казва Кейт Малинсън, партньор в Prism Strategic Intelligence, който консултира страната и други в региона. „Връзката с TCO е наистина емблематична“, добави тя.

По време на неотдавнашно посещение в „Тенгиз“ операторите на находището се наслаждаваха на завършването на един от най-големите петролни проекти в историята: разширяването на производството с около една трета до 1 млн. барела на ден.

Обикновено производството от нефтените находища с времето намалява, но „Тенгиз“ е далеч от изчерпване. „Когато имате големи нефтени находища, те обикновено стават още по-големи“, каза Клей Неф, президент на Chevron за проучване и производство.

Според TCO находището съдържа 25 млрд барела нефт. „Королев“, съседно находище, което би се считало за много голямо почти навсякъде другаде, съдържа още 1,6 млрд барела.

През 2016 г. размерът на находището помогна да се убедят Chevron и партньорите му да се впуснат в един от най-големите петролни проекти в историята, пробивайки нови кладенци и добавяйки гигантски компресори и друго оборудване, за да увеличат още повече производството.

Десетилетие по-късно, на цена от около 48 млрд. долара – с около 11 млрд. долара над първоначалните прогнози – съоръженията изглежда работят безпроблемно.

Андрю О'Конър, мениджър по производствените операции в „Тенгиз“, обяснява, че в миналото находището е произвеждало под потенциала си, защото преработвателните съоръжения са били недостатъчни. „Бяхме ограничени от [капацитета на] заводите“, казва той в интервю. „Сега увеличихме капацитета на заводите, за да съответстват по-добре на резервоара.“

„Тенгиз“ е сред 10-те най-големи находища в света по производство, според Wood Mackenzie, консултантска фирма в областта на енергетиката.

То е възникнало като риф в тропическо море преди повече от 300 млн. години. По това време районът, който днес е западен Казахстан, е бил „магическо място“, каза Джеймс Бишъп, геолог от Chevron. По-късно нефтът се е преместил в скалите и е бил затворен от слоеве сол от изпаряващите се морета.

Районът, известен на геолозите като Прикаспийски басейн, е създал и други гиганти, включително един, наречен :Кашаган“, който в крайна сметка може да произведе дори повече нефт от „Тенгиз“.

Въпреки благословията от тези ресурси, нефтената индустрия на Казахстан е изправена пред предизвикателства.

Казахстан е страна без излаз на море. Износът от „Тенгиз“ и други находища, включително част от суровия нефт от Русия, преминава през тръбопровод, който обикаля северния край на Каспийско море и завършва в руското пристанище Новоросийск на Черно море.

Chevron, съсобственик на тръбопровода, и други компании успяват да поддържат потока на суров нефт по време на войната в Украйна.

Но Украйна използва дронове, за да атакува този маршрут, както и друга руска енергийна инфраструктура, и в края на ноември успя да унищожи едно от трите съоръжения за товарене на танкери в черноморското пристанище, което е наложило намаляване на производството в „Тенгиз“ с около 30%.

Миналата година по-високите нива на производство от „Тенгиз“ също така създадоха напрежение между Казахстан и партньорите в петролния картел ОПЕК+. Казахстан обаче се колебае да ограничи производството на международни инвеститори като Chevron или на по-малки местни производители. „Казахстан няма лесни варианти“ за спазване на изискванията на ОПЕК+, казва Крейг Сондърс, старши анализатор в Wood Mackenzie.

Преговорите за удължаване на споразумението, регулиращо „Тенгиз“, вероятно ще имат по-трайно въздействие от тези спорове. Като показател за това колко важни са тези преговори и за двете страни, президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев се срещна три пъти през 2025 г. с главния изпълнителен директор на Chevron Майк Уърт.

„Започваме с това, което бих определил като добър старт на преговорите“, заяви Уърт пред финансови анализатори през октомври.

Токаев е опитен дипломат, който дойде на власт през 2019 г. след оставката на дългогодишния лидер на страната Нурсултан Назарбаев, който привлече международните петролни компании. Сега той има трудната задача да задоволи онези от избирателите си, които искат по-добра сделка, без да нарушава приходите, които проектите генерират.

Докато Chevron би се опасявал да загуби около 13% от глобалното си производство от 2024 г., Казахстан е изложен на по-голям риск, казват анализаторите.

Chevron доминира в TCO с 50% дял. Други партньори са Exxon Mobil (25%), казахстанската компания KazMunayGas (20%) и руската „Лукойл“ (5%).

„Тенгиз“ играе огромна роля в казахстанската икономика, като формира почти 10% от брутния вътрешен продукт на страната, според изследователската фирма S&P Global Commodity Insights. TCO е най-големият производител на петрол в Казахстан, като отговаря за повече от 40% от производството на страната през първата половина на 2025 г., а също така е и най-големият данъкоплатец.

„На карта е поставена ефективността на значителна част от казахстанската икономика“, пише Матю Дж. Сейджърс, ръководител на Eurasian Energy в S&P Global Commodity Insights.

Някои експерти от бранша твърдят, че ще бъде трудно да се заменят управленските и техническите умения, които Chevron внася в „Тенгиз“, което се смята за трудно находище поради високото налягане и наличието на големи количества токсичен сероводород, наред с други фактори.

„TCO е отличен пример за това как да се работи на огромни нефтени и газови находища, които са технологично сложни“, казва Талгат Имангалиев, казахстански нефтен специалист.

Под натиска на правителството местните жители вече съставляват повече от 90% от 4000-те служители на TCO. „Нашата първа роля е да бъдем ментори“, каза Бевин ВанГилдер, заместник-управител по производството в „Тенгиз“, родом от Западна Вирджиния. „Искаме да се уверим, че има добро ръководство, което да може да поеме операциите.“

TCO помогна за изграждането на модерни системи за водоснабдяване и природен газ, както и на жилища като жилищната сграда. Компанията също така е инвестирала средства в местни предприятия и социални програми, особено около град Атирау, нефтения център на Казахстан.