Германската армия ще използва услугите на стартъпа Tytan за противовъздушна отбрана

Германската армия ще използва местния стартъп в областта на отбраната Tytan Technologies, за да ѝ помогне да изгради щит срещу атаки с дронове, съобщава Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Технологията на базираната в Мюнхен компания вече е тествана в Украйна, където е частично интегрирана в системата за противовъздушна отбрана на страната, информира Bloomberg.

Въз основа на това се очаква Tytan да бъде официално ангажирана следващата седмица да разработи цялостно решение за германски военни обекти и стратегическа инфраструктура.

Проектът ще се фокусира предимно върху защитата от дронове, категоризирани от НАТО като клас II. Те включват модели „Шахед“, използвани от Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Договорът би задълбочил партньорството между Tytan и развойната лаборатория на Бундесвера близо до Мюнхен, където армията разполага с военновъздушна база.

Най-голямата икономика в Европа не разполага с независима система за противовъздушна отбрана. Неотдавнашната вълна от въздушни нападения възобнови дискусиите в блока за изграждане на щит за противовъздушна отбрана, тъй като редица инциденти, включително навлизането на руски изтребители в полското въздушно пространство, разкриват уязвимостите на противовъздушната отбрана на региона.

Миналия месец НАТО предприе скъпата и безпрецедентна стъпка да свали невъоръжени примамки, които бяха навлезли в полското въздушно пространство.

Акции с дронове причиниха хаос в летателните планове на летище Мюнхен по-рано тази седмица, което накара властите два пъти да спрат излитанията и кацанията.