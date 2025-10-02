Dronamics се насочва към отбранителния сектор с амбиция към „стената от дронове“ на Европа

Производителят на товарни безпилотни летателни апарати Dronamics се насочва към отбранителния сектор, след като години наред отказваше партньорства в тази област. Това заяви Свилен Рангелов, съосновател и изпълнителен директор на Dronamics, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Има промяна в нашата стратегия и тя е свързана с желанието на Европейския съюз (ЕС) да развива този сектор и да инвестира повече в отбрана. От няколко месеца нещата се променят и ЕС вече има кураж, има и бюджетите“, посочва Рангелов.

На въпрос дали в Dronamics водят предварителни разговори с компании от отбранителния сектор в Европа, гостът отговори утвърдително.

„България е на източния фланг на ЕС и НАТО и ние имаме желание да допринесем за общата ни сигурност. Провеждаме разговори с хора на европейско ниво, с представители на различни държави и различни министерства. Оказва се, че ние можем да бъдем много добро решение за плановете на ЕС за т.нар. „дрон стена“. Когато говорим за засичане на обекти, които могат да навлязат във въздушното пространство на дадена страна, това може да стане от земя, но може да се прави и от въздух чрез постоянно наблюдение. Ние може да осигурим такава възможност в партньорство с европейския и българския отбранителен сектор“, изтъква Рангелов.

Европейската комисия (ЕК) предложи неотдавна създаването на „стена от дронове“, с която да противодейства на нарушенията на въздушното пространство на ЕС. Предложението беше направено, след като руски дронове навлязоха няколко пъти във въздушните пространства на европейски страни.

„Предвид нашите технически способности и ниво не виждам коя друга европейска компания може да предложи това. Но това не зависи от нас, всичко е доста динамично по тази тема“, каза Рангелов. „Ние искаме да сме отворена платформа, няма смисъл да измисляме всичко. Ние сме най-широкоспектърният такъв голям дрон“.

По думите на госта дронът на Dronamics може да бъде изцяло произведен в Европа – всички критични компоненти са произведени в региона, като не се използват американски или китайски части.

„Дори „японският“ карбон, който използваме, се произвежда във фабрика във Франция. И най-важното е, че сме единственият дрон в този клас, който е правен в Европа, произвеждан е повтаряемо, летял е повтаряемо. Другите разработки в Европа са години назад - всичко още им е в чекмеджетата и на PowerPoint, докато ние сме готови“, подчертава Рангелов.

Неотдавна Dronamics си осигури ново финансиране от Европейския съвет по иновации – до 30 млн. евро по програмата за стратегически технологии на ЕС - STEP.

По думите на Рангелов това е нова програма на Европейския съвет по иновации, която осигурява изцяло дялово финансиране. То е предназначено за компании, които ЕС определя, че разработват стратегически технологии и трябва да бъдат запазени в Европа.

„Тези 30 млн. евро са 10% от годишния бюджет на цялата програма и сме много горди, че успяхме да се преборим за максимума“, подчерта събеседникът.

Според него средствата са част от „наш по-голям следващ рунд за набиране на средства“.

„Тези 30 млн. евро ще помогнат на частните фондове и компании да имат повече комфорт при инвестиции в компании като Dronamics. Идеята ни е да привлечем в новия рунд „значително над тази сума от 30 млн. евро“, заяви Рангелов.

