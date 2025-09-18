Kawasaki Motors ще прави двигатели за карго дрона "Черен лебед" на Dronamics

Производителят на двигатели, мотоциклети и моторни машини Kawasaki Motors и карго дрон компанията Dronamics обявиха стратегическо партньорство за установяване на нов стандарт в авиационните двигатели, съобщават от Dronamics.

Kawasaki ще разработва авиационни двигатели, които ще бъдат интегрирани в дрона „Черен лебед“ (Black Swan) на Dronamics – дистанционно пилотиран товарен самолет способен да транспортира до 350 кг на разстояние от 2500 км, посочва се в съобщението.

Партньорството предвижда двете компании да си сътрудничат по целия процес на развитие - от разработването на двигателя до летателните тестове. Това включва научноизследователска и развойна дейност, интеграционно инженерство и тестове с цел да се установи нов стандарт в авиационното задвижване, допълва се в съобщението на дружеството.

Сътрудничеството отваря пътя за изцяло японска версия на „Черния лебед“, проектирана за японския пазар, предназначена не само за транспорт на товари, но и за мисии при бедствия, спешно снабдяване, пожарогасене и други операции за гражданска защита, подчертават от компанията.

Компанията вече използва въглеродни нишки от Япония в конструкцията на безпилотния самолет.

Dronamics наскоро беше включена в индекса на консултантската компания Lazard за най-перспективните европейски технологични компании в растеж като единствения оператор на товарни дронове, получил глобални IATA и ICAO кодове и с добър напредък в комерсиализацията.

Dronamics е основана през 2014 г. Компанията трябваше да е започнала комерсиални полети в Гърция – от континента до някои острови, но въпреки споразумението с местните пощи, летищният оператор на съоръжението, откъдето е трябвало да излитат дроновете, е поставил неочаквани изисквания към базата на дружеството.

Плановете сега са търговските полети да започнат тази година от България, заради което компанията разширява базата си край София. Обмисля се и евентуално производство на дронове в страната.

