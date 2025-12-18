Украйна се освободи от токсичен дълг, който щеше да навреди на възстановяването ѝ след войната

Украйна преструктурира дълга си, обвързан с растежа, в конвенционални облигации, като се отказва от инструмент, който би бил токсичен в сценарий на възстановяване след войната, заяви министърът на финансите Сергей Марченко, цитиран от Bloomberg.

Офертата за конвертиране на суеренния дълг беше подкрепена от 99% от притежателите на т. нар. варанти, обвързани с БВП, които ще обменят ценни книжа на стойност близо 2,6 млрд. долара за облигации на стойност 3,5 млрд. долара, съобщи Министерството на финансите в изявление до Лондонската фондова борса в четвъртък.

„Преструктурирането ще позволи на Украйна да спести милиарди долари от потенциални плащания по време на възстановяването от войната“, заяви Марченко в изявление.

Сделката е постигната в момент, когато пълномащабното нашествие на Русия наближава четвъртата си годишнина и се случва на фона на мирните преговори, водени от САЩ, които повдигат въпроса за възстановяването след края на конфликта. Варантите бяха изключени от миналогодишното преструктуриране на дълга в размер на 20 млрд. долара поради сложната им структура и потенциално големите изплащания от следвоенното икономическо възстановяване.

Лидерите на ЕС провеждат среща в Брюксел в четвъртък, за да одобрят голям заем за Украйна, подкрепен от замразени активи на Руската централна банка. Без тях опустошената от войната страна ще остане без пари през пролетта на следващата година.

„Сериозен финансов риск“

Икономическият растеж от над 3%, който е много вероятен за Украйна при сценарий на дългосрочен мир, отчасти поради ниската база за сравнение, би довел до допълнителни плащания към притежателите на варанти.

Според изчисления на Министерството на финансите общата сума на плащанията по варантите между 2025 и 2041 г. би могла да възлезе на между 6 млрд. и 20 млрд. долара в зависимост от растежа през периода на възстановяване.

„Отказваме се от токсичен инструмент, който се превърна в сериозен фискален риск за Украйна и би могъл да подкопае нашето възстановяване и реконструкция“, каза Марченко.

Притежателите на варанти ще получат нов клас облигации през 2032 г. Около 35 млн. долара от варантите ще бъдат конвертирани в облигации от друг клас с падеж през 2030 и 2034 г. Като част от сделката правителството отмени и 604 млн. долара от варантите, които притежаваше, като по този начин напълно оттегли инструмента, обвързан с БВП.

Варантите, обвързани с БВП, които трябваше да падежират през 2041 г., се търгуваха в четвъртък на цена от почти 103 цента от долара. Цената на редовните доларови облигации на държавата, които падежират през 2036 г., се повиши с почти един цент до около 58 цента.