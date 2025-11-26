Украйна постигна споразумение с МВФ за финансиране на стойност 8,2 млрд. долара

Международният валутен фонд обяви споразумение с Украйна за нова програма за финансиране, което изпраща положителен сигнал към международните съюзници на разкъсаната от война страна, предава Bloomberg.

МВФ и правителството в Киев са постигнали споразумение на ниво експерти, съобщи кредиторът, базиран във Вашингтон. Те са се договорили за ново 48-месечно споразумение в рамките на програмата за разширено финансиране с потенциален достъп до около 8 млрд. долара.

„Новата програма ще предостави силна подкрепа за средносрочните им планове и ще подкрепи усилията им да мобилизират така необходимата външна помощ“, заяви МВФ в изявление. „Новата програма ще им позволи да запълнят финансовите дефицити и да възстановят външната си стабилност и устойчивостта на дълга“, допълни фондът.

Украинската централна банка също се е ангажирала да увеличи гъвкавостта на валутната си политика, става ясно от изявлението. Страната се е съгласила и да ускори усилията за предотвратяване на укриването и избягването на данъци, както и да разшири данъчната база.

Агенцията добавя, че Украйна трябва да осъществи действия преди изпълнителният борд на МВФ да може да одобри новата програма, която ще позволи изплащането на заема. Страната ще трябва да си осигури и „уместни гаранции за финансиране от донорите“ преди програмата да бъде напълно одобрена от съвета.

Подкрепата на донорите е от ключово значение за Украйна, тъй като МВФ пресмята, че за периода 2026-2029 г. ще има недостиг на финансиране в размер на около 136,5 млрд. долара.

Решението на МВФ би трябвало да донесе облекчение на Украйна на фона на неуспехите на бойното поле, натиска на САЩ да приеме отстъпки в мирните преговори с Русия и ескалиращия корупционен скандал, който разтърси западните ѝ съюзници.