България влиза в проучванията на блока "Хан Аспарух" в Черно море

България става съакционер на OMV и NewMed в проучването на блока "Хан Аспарух" в дълбоките води на Черно море, съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков след заседанието на Министерския съвет. Той посочи, че държавата чрез Българския енергиен холдиг (БЕХ) ще придобие 10% от проекта.

Правителството даде лиценз за проучвания и добив на блока през 2012 година на френската Total. Няколко години по-късно компанията съобщи чрез финансовия си отчет за тримесечието за находка на петрол. Повече информация относно резултати от проучванията и сондажите обаче не беше публикувана.

Надежди дава фактът, че блокът е разположен в близост до границата с Румъния и е съседен на богатото находище Neptun Deep, което се управлява от OMV Petrom. Жечо Станков отбелязва, че в това находище има предполагаеми запаси, които могат да покрият нуждите на България за 30 години.

В териториалните води на Турция в Черно море, на 5 км от границата с България, също има доказани находища с количества, които биха покрили нуждите на България за 20 години напред.

Той поясни, че България няма да плаща за правените досега от новия консорциум три сондажа в "Хан Аспарух", но ще трябва да инвестира в новите два, които предстои да бъдат направени. Енергийният министър не уточни каква ще бъде цената за участието в проекта.

В средата на ноември NewMed съобщи в своя отчет за третото тримесечие, че разговорите с българската държава продължават и заедно с Total ще дадат по 5% от дяловете си на БЕХ.

Двата акционера в "Хан Аспарух" съобщиха още, че предстоят два сондажа в блока на стойност около 170 млн. евро.

Решението за участие е било взето след задълбочените анализи от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Минно-геоложкия университет, както и след преговори с двата акционера.

OMV и Total представиха проекта в Народното събрание през лятото на 2023 г. и съобщиха, че предварителни данни показват, че в блока има находище с потенциал между 210 млрд. и 510 млрд. куб. метра природен газ. Двете компании смятаха, че развитието на проекта ще коства между 4 млрд. и 6 млрд. евро, или България ще трябва да инвестира между 400 млн. и 600 млн. долара.

Тогава анализатори отбелязаха, че акционерите вероятно търсят стратегически партньор и се опасяваха, че може да очакват някакви трудности в реализацията на плановете. Междувременно Народното събрание препоръча правителството да направи анализ на предложението, а Total се отказа от концесията. На нейно място в блока влезе израелската NewMed, която оперира в няколко находища в Средиземно море.

Жечо Станков анонсира още, че в Министерството на енергетиката ще бъде създадена специална дирекция, която ще следи реализацията на плановете в "Хан Аспарух", както и по проекта за извличане на редкоземни елементи в Маришкия басейн.