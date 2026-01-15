Тръмп се усъмни в способността на Реза Пахлави да набере подкрепа в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че представителят на иранската опозиция Реза Пахлави „изглежда много симпатичен“, но изрази несигурност дали той е способен да набере подкрепа в Иран, за да поеме управлението на страната, предава Ройтерс.

В интервю за агенцията в Овалния кабинет Тръмп каза, че има възможност управлението на аятоласите в Иран да рухне и отхвърли критиките на републиканците за разследването на Министерството на правосъдието срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.

Тръмп многократно заплаши да се намеси, за да подкрепи протестиращите в Иран, където според съобщенията хиляди хора са били убити при смазването на безредиците срещу управлението на аятоласите. Но той беше сдържан в сряда да изрази пълната си подкрепа към Пахлави, сина на покойния ирански шах, който беше свален от власт през 1979 г.

„Той изглежда много симпатичен, но не зная как ще се справи в собствената си страна. И не сме стигнали до този момент все още“, каза Тръмп. „Не зная дали страната му ще приеме или не негово ръководство, ако го направят, това със сигурност ще е добре да мен“, добави той.

Коментарът на Тръмп се прибавя към съмненията относно способността на Пахлави да ръководи Иран, след като президентът заяви миналата седмица, че не планира среща с него.

65-годишният Пахлави, който живее в САЩ, е извън Иран още преди баща му да бъде свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г. и стана виден глас на протестиращите. Опозицията в Иран е фрагментирана сред враждуващи групировки и идеологически фракции, включително монархисти, които подкрепят Пахлави, и изглежда, че присъствието ѝ в Ислямската република е слабо организирано.

Тръмп заяви, че правителството в Техеран може да падне поради протестите, но добави, че в интерес на истината „всеки режим може да се провали“. „Независимо дали ще падне или не, това ще бъде интересен период“, добави той.

Тръмп, който завършва първата година от втория си мандат, седеше зад голямото си бюро и пиеше диетична кола по време на 30-минутното интервю. В един момент той вдигна дебела папка с документи, в която по думите му се съдържали постиженията му, откакто положи клетва на 20 януари 2025 г.

Но той побърза да смекчи очакванията за републиканците на междинните избори за Конгрес през ноември, като отбеляза, че партията на власт често губи места две години след президентските избори.

„Когато печелите президентския пост, не печелите междинните избори. Но ще положим сериозни усилия да спечелим изборите“, отбеляза Тръмп.

Републиканците в Конгреса „трябва да бъдат лоялни“

Тръмп критикува републиканци в Сената, които заявиха, че ще блокират номинациите му за Фед поради опасения, че Министерството на правосъдието се меси в традиционната независимост на централната банка с разследването си срещу Пауъл.

„Не ме интересува. Нямам какво да кажа. Те трябва да бъдат лоялни“, зяви Тръмп за конгресмените от партията си.

Президентът заяви, че няма планове да уволни Джером Пауъл въпреки разследването на Министерството на правосъдието срещу председателя на Федералния резерв, но заяви, че е „твърде рано“ да каже какво ще направи в крайна сметка.

На въпрос дали разследването му дава основания да отстрани Пауъл от поста му Тръмп заяви: „В момента сме малко в застой с него и ще решим какво да правим. Не мога да се ангажирам с това. Твърде рано е“.

Мандатът на Пауъл като председател на Фед изтича през май, но той не е длъжен да напуска Съвета на гуверньорите във Вашингтон до 2028 г.

Тръмп намекна, че е склонен да номинира или бившия гуверньор на Фед Кевин Уорш, или директора на Националния икономически съвет Кевин Хасет на мястото на Пауъл. Той заяви, че е изключил финансовия министър Скот Бесънт за поста, „тъй като той иска да остане на сегашната си позиция“.

„Двамата Кевин са много добри. Има и други подходящи хора, но ще го обявя през следващите няколко седмици“, каза Тръмп.

Президентът опроверга критиките на главния изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън, който заяви, че намесата му във Фед може да ускори инфлацията.

„Не ме интересува какво казва“, заяви Тръмп.

В четвъртък той ще се срещне с лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо в Белия дом в първата им среща на четири очи, откакто Тръмп нареди ареста на венецуелския президент Николас Мадуло и вземането на контрола върху страната по-рано този месец.

„Тя е много симпатична жена. Виждал съм я по телевизията. Смятам, че ще обсъдим основни неща“, каза Тръмп за Мачадо.

Мачадо получи Нобелова награда за мир миналата година и я посвети на американския президент. Тя предложи да му даде наградата си, но Нобеловият комитет заяви, че наградата за мир не може да бъде прехвърляна на друг.

Тръмп похвали изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която беше вицепрезидент на Мадуро при свалянето му от власт. Той заяви, че е имал „прекрасен разговор“ с Родригес в сряда и че „с нея се общува много добре“.

Тръмп често хвалеше силата на американската икономика по време на интервюто въпреки притесненията на американците за цените. Той заяви, че ще отправи това послание следващата седмица на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, където ще подчертае „колко велика е икономиката ни, колко силни са цифрите за работните ни места, колко добре се справяме“.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че Тръмп ще има двустранни срещи с лидерите на Швейцария, Полша и Египет по време на събитието в Давос.