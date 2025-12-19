С 55 000% ръст най-добре представящата се акция в света подхранва страховете от AI балон

Поскъпването от 55 000% на най-добре представящата се акция в света подхранва страховете от АІ балон

Най-добре представящата се акция в света се превръща в поучителна история за инвеститорите, които преследват прекомерна възвръщаемост от бума на изкуствения интелект (AI), пише Bloomberg.

Малко позната доскоро дори на родния си пазар в Индия, RRP Semiconductor Ltd. се превърна в мания в социалните медии, след като акциите ѝ скочиха с над 55 000% през 20-те месеца до 17 декември - най-големият ръст в световен мащаб сред компании с пазарна стойност над 1 млрд. долара.

Последните финансови резултати на дружеството обаче показват отрицателни приходи. В последния годишен отчет е посочено, че компанията има само двама служители на пълен работен ден и слаба връзка с бума на разходите за полупроводници, след като се отдръпна от недвижимите имоти в началото на 2024 г.

Смес от онлайн шум, малък свободен търгуван обем и нарастващата база от индивидуални инвеститори в Индия доведе до 149 последователни сесии с ръстове, дори когато борсови служители и самата компания отправиха предупреждение към инвеститорите.

Ралито вече показва признаци на напрежение и регулаторите обръщат внимание на ситуацията. Индийският съвет по ценни книжа и борси започна проучване на скока в цената на акциите на RRP за потенциални нарушения, според човек, запознат с въпроса, пожелал анонимност. Акциите на стойност 1,7 млрд. долара, наскоро ограничени от борсата до търговия само веднъж седмично, са паднали с 6% от пика си от 7 ноември.

Въпреки че е малко вероятно траекторията на RRP да има голямо влияние върху по-широкото рали на пазара на изкуствен интелект, това подчертава колко екстремни са станали ръстовете е в отделни части от пазара - особено в Индия. В страната няма листнати производители на чипове и дребните инвеститори са нетърпеливи да заемат каквато и да било експозиция към глобалния бум.

За някои наблюдатели случаят също така подчертава предизвикателството пред регулаторите, които се стремят да защитят дребните инвеститори от спекулативни излишъци.

Акциите на RRP поскъпват силно след обявяването на амбициите в сферата на чиповете. Снимка: Bloomberg

Борсите и производителите на чипове в Азия започнаха да предупреждават инвеститорите за рисковете от преследване на горещи сделки изкуствен интелект. В Шанхай акциите на Moore Threads Technology Co. – новолистнат стартъп за чипове с изкуствен интелект, поевтиняха с 13% на 12 декември след сигнал за търговски риск, въпреки че акциите остават с над 500% по-скъпи от дебюта на пазара по-рано този месец.

В Южна Корея акциите на SK Hynix Inc. поевтиняха, след като основната борса на страната повиши предупреждението си за риск на 11 декември. През 2025 г. акциите на компанията утроиха цената си.

Говорител на BSE Ltd., където е листната RRP, казва, че всички действия по наблюдение, свързани с акциите, са били прозрачно обявени. RRP Electronics, собственост на основателя на RRP Group Раджендра Чоданкар, е отказал да отговори на въпросите на Bloomberg News относно скока на акциите и регулаторните стъпки заради текущо съдебно обжалване.

Снимка: Bloomberg

Трансформацията на RRP започна в началото на 2024 г., когато Чоданкар, чийто опит включва предлагане на нишови продукти като термовизионни системи и камери за оръжейни дронове, сключи сделка за поемане на G D Trading and Agencies Ltd. чрез изплащане на заем от 80 млн. рупии, дължим от основателите ѝ, срещу дялово участие.

На 23 април бордът одобри продажбата и на други акции на цена от 12 рупии всяка, с 40% под пазарната цена. Ходът даде на Чоданкар 74,5% собственост и намали дела на основателите до под 2%. Компанията също така се съгласи да се преименува на RRP Semiconductor.

Два месеца по-рано Чоданкар учреди RRP Electronics Pvt., за да изгради съоръжение за сглобяване и тестване на полупроводници в Махаращра. Тази връзка вероятно помогна за подхранването на наратива около компанията и нейното частно начинание.

Програмата за полупроводници на премиера на Индия Нарендра Моди през 2021 г. на стойност 760 млрд. рупии е привлякла 18 млрд. долара в обявени инвестиции от Micron Technology, Tata Group, Foxconn и HCL Technologies.

RRP Semiconductor посочва RRP Electronics като свързана страна, тъй като и двете са собственост на Чоданкар, въпреки че не притежава никакъв пряк дял от собствеността, според документи на борсата.

Въпреки това някои инвеститори започнаха да гледат на RRP Semiconductor като на възможност да се възползват от бума при чиповете. Този ентусиазъм прикриваше колко малко от акциите на компанията всъщност се търгуват: около 98% от книжата се държат от Чоданкар и малък кръг от негови сътрудници, много от които се появяват и в други компании, свързани с RRP, включително RRP Defense, Indian Link Chain Manufacturers, RRP Electronics и RRP S4E Innovation, според документи, подадени до BSE и министерството на корпоративните въпроси.

През април тази година борсата оттегли одобрението си за продажба на акции на компанията. Това решение RRP оспори в апелативен съд, като резултатът все още е висящ. През октомври борсата предупреди инвеститорите година след като постави акциите под най-строго наблюдение.

На компанията е забранен достъп до пазара на ценни книжа, тъй като принадлежи към групата основатели на Shree Vindhya Paper Mills. Тази компания е отстранена от BSE през 2017 г. поради неспазване на изискванията, което доведе до 10-годишна забрана за пазарна търговия.

С покачването на цената на акциите на RRP от 20 рупии през април 2024 г. най-големият ѝ акционер – Чоданкар, подаде оставка от борда, а главният финансов директор напусна, преди да се върне като секретар на компанията. RRP подаде жалба в полицията срещу инфлуенсър в социалните медии заради предполагаемо разпространение на слухове за предполагаемите връзки на дружеството с крикетъра Тендулкар и с отпусната от държавата земя за производство на чипове.

В подадена до борсата информация от 3 ноември компанията заявява, че „все още не е започнала каквито и да било дейности по производство на полупроводници“, не е подавала заявления по правителствени програми и отрича каквато и да е връзка с известни личности.

Финансовият отчет на RRP показва отрицателни приходи от 68,2 млн. рупии и нетна загуба от 71,5 млн. рупии за тримесечието, завършващо през септември. Отрицателните приходи са резултат от това, че компанията е сторнирала продажби, записани през тримесечието, завършващо на декември 2024 г., от поръчка за 4,4 млрд. рупии, спечелена през ноември от Telecrown Infratech Pvt. Поръчката у анулирана поради „договорни разногласия“, посочва компанията в борсово съобщение.

Слабите финансови резултати идват в деликатен момент за акциите. С отслабването на шума около изкуствения интелект и затягането на регулаторния контрол проблемът сега е в ръцете на инвеститорите и на Чоданкар, който контролира почти целия оборот от акции.