Петролът поскъпва рязко след подновените атаки в Персийския залив*

Цената на петрола се повишава в четвъртък след подновени атаки в Персийския залив и нов опит на САЩ да засили натиска върху Иран чрез санкции, докато двете страни остават далеч от споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 3,55% до 97,64 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 3,81% до 92,06 долара за барел.

Според американски представител сили на САЩ са извършили въздушни удари по военен обект и са атакували други цели близо до Ормузкия проток. В отговор Ислямската революционна гвардия заяви, че е атакувала американската база, от която е била извършена операцията, съобщи Press TV в публикация в социалната мрежа X.

Междувременно кувейтската противовъздушна отбрана реагира на заплахи от ракети и дронове, което подчертава крехкостта на настоящото временно примирие.

Цената на петрола все още е напът към втори пореден седмичен спад заради надеждите, че воюващите страни ще успеят да постигнат споразумение въпреки трудностите. Основните спорни точки включват ядрената програма на Иран и желанието на страната да запази контрола над Ормузкия проток, който остава под двойна блокада от Техеран и Вашингтон. Конфликтът сериозно наруши жизненоважните енергийни доставки, като милиони барели дневно петролен добив в региона са спрени.

В сряда американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от преговорите за Ормузкия проток, докато Белият дом отрече информация от Иран за проектоспоразумение, според което Техеран и Оман ще контролират водния път. „Протокът ще бъде отворен за всички“, каза Тръмп и добави, че САЩ „ще го наблюдават“.

„Пазарите оценяват вероятността за сделка през призмата на силен оптимизъм, но рискът страните да се оттеглят от преговорите остава напълно реален“, коментира Крис Уестън, ръководител на изследванията в Pepperstone Group Ltd. в Мелбърн.

В САЩ индустриална организация отчете нов спад на петролните запаси. Американският петролен институт съобщи, че националните резерви са намалели с 2,8 млн. барела миналата седмица, а официалните правителствени данни се очакват по-късно в четвъртък.

„Петролният пазар в момента е твърде самоуверен“, смята Джо ДеЛора, глобален енергиен стратег в Rabobank, като отбеляза, че освобождаването на стратегически петролни резерви и рязкото намаляване на китайския внос помагат частично да се компенсира недостигът на доставки, причинен от войната.

„До средата на юли - ако Китай започне отново да внася, след като приключат освобождаванията от стратегическите резерви - ще навлезем в рязка възходяща фаза за много рафинирани продукти“, каза той, предупреждавайки за възможен скок на цените.

Неуспехът да бъде постигнато споразумение за прекратяване на конфликта заплашва да удължи смущенията в петролните доставки, което от края на февруари доведе до рязко покачване на доходността по облигациите чрез засилване на инфлационния натиск. Очаква се централни банки, включително Федералният резерв, в крайна сметка да повишат лихвените проценти в отговор.

*Данните са актуални към 8:00 ч. българско време.