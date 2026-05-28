HP успя да надмине прогнозите за приходите и печалбата

HP надмина в сряда прогнозите на анализаторите за приходите и печалбата през второто тримесечие, подпомогната от силното търсене на персонални компютри, оптимизирани за изкуствен интелект, но предупреди, че нарастващите разходи за чипове за памет ще окажат натиск върху маржовете, съобщава Ройтерс.

Производителите на персонални компютри, сред които HP, Dell Technologies и китайската Lenovo Group, се сблъскват с недостиг на чипове за памети, тъй като разширяването на центровете за данни изчерпва капацитета и води до повишаване на цените на смартфоните и персоналните компютри.

Този недостиг на доставки тласка някои компании към категориите персонални компютри от висок клас с по-висок марж при цикъла на ъпгрейд към Windows 11, след като Microsoft прекрати поддръжката за Windows 10 през октомври миналата година.

Главният финансов директор Карен Паркхил заяви, че HP „е предприела целенасочени действия за намаляване на разходите за чипове за памет“ чрез преконфигуриране на продуктите, набавяне на по-евтини компоненти и приоритизиране на устройствата с по-висок марж, като същевременно е коригирала цените, за да отрази по-скъпите суровини.

Въпреки това HP очаква недостигът на чипове за памет да доведе до достигане на най-ниска точка на оперативните маржове през четвъртото тримесечие, като се очаква постепенно подобрение през фискалната 2027 г.

Приходите на HP за второто тримесечие са се увеличили с 9% до 14,41 млрд. долара спрямо същия период на миналата година, надминавайки средната прогноза на анализаторите, съставена от LSEG, за 14,07 млрд. долара. Коригираната печалба на акция от 86 цента също надмина прогнозите от 71 цента за тримесечието, приключило на 30 април.

Акциите на компанията поскъпнаха с до 15% при удължената търговия след обявяването на резултатите, но накрая ограничи силно ценовия ръст.

Компанията съобщи, че доставките на AI компютри бързо нарастват, като през второто тримесечие вече съставляват 44% от общите ѝ доставки на компютри – значително увеличение от над 35% през предходното тримесечие.

HP прогнозира, че доставките на AI компютри ще съставляват още по-голям дял от общите доставки, като очаква те да достигнат между 60% и 70% през следващата финансова година и да надхвърлят 70% до финансовата 2028 година.

Макар да се очаква пазарът на персонални компютри да отбележи спад от „над 10%“ през втората половина на годината, HP планира да стимулира приходите от персонални системи чрез промени в ценообразуването, увеличаване на пазарния дял в премиум категориите и предлагане на продукти с по-висока печалба.

HP вече очаква коригирана печалба на акция за фискалната 2026 г. от 2,90 до 3,10 долара в сравнение с предишните си прогнози от 2,90 до 3,20 долара.

Компанията очаква коригирана печалба на акция за третото тримесечие между 61 и 71 цента, като средната стойност е малко над прогнозите от 64 цента.