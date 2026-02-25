HP очаква печалба в долния край на прогнозите заради разходите за памет

HP даде прогноза за печалбата за текущото тримесечие, която може да не достигне очакванията, и заяви, че печалбата за цялата година вероятно ще достигне долната граница на предварително прогнозирания диапазон, докато компанията се бори с митата и покачващите се цени на чиповете за памет, предава Bloomberg.

Печалбата, без да се включват елементи като разходи за преструктуриране, ще бъде между 70 и 76 цента на акция за периода, приключващ през април, съобщи HP във вторник в изявление. Според данни, събрани от Bloomberg, анализаторите прогнозират средно 75 цента. Компанията потвърди предишната си прогноза за годишна печалба от 2,90 до 3,20 долара на акция.

„Предвид все по-нестабилната оперативна среда в момента HP очаква да се намира в долната част на прогнозния диапазон за фискалната 2026 г.“, заяви компанията.

Акциите поевтиняха с около 7% при удължената търговия, след като затвориха на ниво от 18,20 долара в Ню Йорк. Цената им се е понижила с 48% през последните 12 месеца.

През изминалата година производителят на компютри и принтери премести производството на много от продуктите, продавани в Северна Америка, в заводи извън Китай в опит да смекчи въздействието на американските мита. Сега, когато клиентите купуват персонални компютри, за да заменят остарялото оборудване и да получат нови AI функции, HP и други производители на устройства се борят с покачващите се цени на чиповете за памет на фона на недостиг на доставки. Компанията заяви, че проблемите с паметта ще продължат през цялата финансова година и вероятно и през следващата.

За първото фискално тримесечие компанията отчете коригиран оперативен марж от 6,9% в сравнение със средната прогноза от 7,4%. HP обяви, че ще повиши цените, ще се опита да привлече повече доставчици и ще промени някои продукти, за да изискват по-малко памет. Днес компанията обяви, че е постигнала напредък по тези стъпки, включително сертифицирането на нови доставчици.

„След само едно тримесечие в динамична среда, белязана от нарастващи разходи за памет, запазваме прогнозата си за годината, но в момента очакваме резултатите да бъдат по-близо до долната граница на нашия диапазон“, заяви финансовият директор Карен Паркхил в изявлението. „Имаме богат опит в управлението на неблагоприятни условия и оставаме фокусирани върху изпълнението на плановете ни за смекчаване на последиците.“

Компанията отчита удвояване на цените на паметта през текущото тримесечие спрямо предходния период и очаква по-нататъшни увеличения, заяви Паркхил по време на разговор с анализатори след обявяването на резултатите.

През ноември HP заяви, че разходите за памет и съхранение формират 15% до 18% от разходите за материали, използвани в персоналните компютри. Сега компанията очаква тези разходи да се увеличат до 35% за фискалната година.

За периода, приключил на 31 януари, продажбите са се увеличили с 6,9% до 14,4 млрд. долара, а печалбата, без да се отчитат някои ефекти, е била 81 цента на акция. Анализаторите прогнозираха средна печалба от 77 цента на акция при приходи от 13,9 млрд. долара.

Приходите, генерирани от компютърното подразделение на компанията Personal Systems са се увеличили с 11% до 10,3 млрд. долара спрямо средната прогноза на анализаторите за 9,76 млрд. долара. Подразделението е било водено от 16% скок в продажбите на потребителски компютри, подхранван от продължаващия импулс при AI компютрите.

HP също така започна многогодишна програма за съкращаване на разходите, която цели да спести на компанията 1 млрд. долара годишно до 2028 г. Планът включва и разходи за преструктуриране.