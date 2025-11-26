IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
HP ще съкрати около 6000 работни места до 2028 г. и увеличава AI усилията

Закритите работни места ще доведат до икономии в размер на 1 млрд. долара за три години

10:15 | 26.11.25 г. 1
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

HP Inc съобщи, че планира да съкрати между 4000 и 6000 работни места в световен мащаб до фискалната 2028 г. като част от план за рационализиране на дейността и внедряване на изкуствен интелект с цел ускоряване на разработваето на продукти, подобряване на удовлетвореността на клиентите и повишаване на производителността.

Книжата на компанията с централа в Пало Алто, щата Калифорния, поевтиняха с 5,5% в следборсовата търговия във вторник, пише Ройтерс.

Екипите на HP, съсредоточени върху разработването на продукти, вътрешните дейности и обслужването на клиенти, ще бъдат засегнати от съкращенията, съобщи главният изпълнителен директор Енрике Лорес на пресконференция.

„Очакваме тази инициатива да доведе до икономии в размер на 1 млрд. долара за три години“, добави Лорес.

През февруари компанията съкрати още 1000 до 2000 служители като част от обявен преди това план за преструктуриране.

Търсенето на компютри с изкуствен интелект продължава да нараства, като надхвърли 30% от доставките на HP през четвъртото тримесечие до 31 октомври.

Ръстът на цените на чиповете за памет в световен мащаб, предизвикан от нарастващото търсене от центровете за данни, може да доведе до повишаване на разходите и натиск върху печалбите на производителите на потребителска електроника като HP, Dell и Acer, предупредиха анализатори на Morgan Stanley.

Стремежът на големите технологични компании да изградят инфраструктура за изкуствен интелект доведе до повишаване на цените на чиповете с динамична памет и на NAND, два често използвани типа памет, на фона на високата конкуренция на пазара на сървъри.

Лорес заяви, че HP очаква да усети въздействието през втората половина на фискалната 2026 г., с по-големи увеличения на цените. HP разполага с достатъчно запаси за първата половина.

„Възприемаме предпазлив подход към прогнозите си за второто полугодие и в същото време предприемаме агресивни действия като одобряване на по-евтини доставчици, намаляване на конфигурациите на паметта и предприемане на ценови действия“, каза Лорес.

Компанията очаква коригирана печалба на акция за фискалната 2026 г. между 2,90 и 3,20 долара, което е под средната прогноза на анализаторите за 3,33 долара, сочат данни, събрани от LSEG.

HP очаква коригирана печалба на акция за първото тримесечие между 73 и 81 цента, като средната стойност е под прогнозите за 79 цента на акция.

Последна актуализация: 10:15 | 26.11.25 г.
HP изкуствен интелект американски технологични компании
1
rate up comment 2 rate down comment 4
khao
преди 3 часа
лошия мениджмънт съсипа тая компания
