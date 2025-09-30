Румъния окончателно забранява на "ДаллБогг" да продава застраховки в страната от октомври

Румънският орган за финансов надзор (ASF) е забранил на DallBogg Life and Health AD („ДаллБогг“) – най-големият български застраховател в момента, да сключва нови застрахователни полици "Гражданска отговорност" на територията на Румъния, считано от 1 октомври 2025 г., съобщава институцията.

Дейността на компанията преди това беше временно ограничена за три месеца, считано от 1 юли 2025 г.

Това спиране е прието от българския надзорен орган – Комисията за финансов надзор (КФН), като компетентен орган по произход, тъй като компанията е активна на румънския пазар съгласно режима на свобода на услугите (FoS) от края на 2024 г. Този режим позволява на застрахователи, лицензирани в една държава от Европейския съюз (ЕС), да оперират в целия блок.

Румънският регулатор ASF е провел, съвместно с КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), проверка на дейността на „ДаллБогг“ на местния пазар, преди да забрани сключването на нови застрахователни полици.

От институцията поясняват в документ, публикуван на сайта ѝ, че вече сключените полици трябва да са валидни до изтичането на срока им или чрез прекратяване. Едностранно прекратяване на застрахователния договор предполага правото на една страна (застрахован или застраховател) да го прекрати при спазване на срок за предизвестие. Това може да стане най-малко 20 дни преди датата, на която се желае прекратяването.

При произшествия, причинени от водачи на превозни средства, застраховани от дружеството, пострадалите трябва да предявяват щети пред представителя по щети на застрахователя на територията на Румъния (в случая DioDea Management S.R.L.).

Дейността на дружествата, които извършват застрахователна дейност в Румъния на базата на свободата за предоставяне на услуги – FoS, не е покрита от Гаранционния фонд на застрахованите, тъй като тяхната дейност е покрита от гаранционната схема на държавата на произход, т.е. България.

Според същия документ „ДаллБогг“ е единственото застрахователно дружество, което е било нотифицирано и практикува дейност по застраховки „Гражданска отговорност" в Румъния на базата на свободата за предоставяне на услуги в ЕС.

Още през април Полша е забранила на дружеството да извършва застрахователна дейност на територията на страната. Според полския регулатор организационната структура на дружеството не е съобразена с мащаба на дейността, осъществявана на територията на Полша, и това несъответствие е довело до множество нередности в процеса на уреждане на искове по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

ЗАД „ДаллБогг Живот и здраве“ АД е най-голямата застрахователна компания в България към края на първото тримесечие на 2025 г. с над 15% дял от пазара, според актуалните данни на КФН. Брутните записани премии на дружеството към края на април възлизат на 177,8 млн. лева.

Компанията излезе начело на пазара през 2024 г. През 2023 г. делът ѝ беше малко под 9%.