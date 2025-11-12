IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

"Лукойл" е поискала удължаване на преходния период за американските санкции

Има много голям интерес към активите на компанията, съобщават източници на Ройтерс

23:52 | 12.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Руската "Лукойл" е поискала от американското Министерство на финансите удължаване на преходния период на санкциите, пише Ройтерс, позовавайки се на три свои източника. Според тях компанията е посочила, че има нужда от още време, за да финализира своите ангажименти, както и да оцени офертите за активите си.

В края на октомври, няколко дни, след като САЩ обявиха за санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт", от ръководството на "Лукойл" съобщиха, че търсят купувач за международното си звено. Малко след това беше обявен и инвеститорът - търговеца Gunvor, който обаче беше отхвърлен от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ.

От институцията определиха компанията като "марионетка на Кремъл" и допълниха, че няма да позволят Москва да продължава да печели пари от дейността на компанията.

Ройтерс отбелязва още, че в последните дни има значителен интерес към активите на "Лукойл" в чужбина. Инвеститори от Египет до Казахстан се интересуват от покупка, надявайки се да получат активите на занижени цени заради санкциите.

Свързани статии

Shell може да изкупи дейността на "Лукойл" в Гана и Нигерия, а правителствата на Молдова и Египет заявяват, че ще придобият компаниите на руския гигант на своя територия. България също се готви да постави под контрол рафинерията, която "Лукойл" притежава, допълва още Ройтерс.

При това положение руската компания е поставена пред труден избор - парите от продажбите могат да бъдат замразени от САЩ, но в противен случай рискува да загуби активите си, ако някоя от страните реши да ги национализира, мотивирайки се със защита на интересите си.

Няма място за колебание, смята Игор Юшков, преподавател във финансовия факултет на Московския държавен университет. "Замразените активи са замразени - те просто ще изчакат до края на войната в Украйна и санкциите паднат. Вероятно това е по-малкият дявол", коментира той.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 00:56 | 13.11.25 г.
Лукойл санкции срещу Русия руски петрол
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още