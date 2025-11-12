"Лукойл" е поискала удължаване на преходния период за американските санкции

Руската "Лукойл" е поискала от американското Министерство на финансите удължаване на преходния период на санкциите, пише Ройтерс, позовавайки се на три свои източника. Според тях компанията е посочила, че има нужда от още време, за да финализира своите ангажименти, както и да оцени офертите за активите си.

В края на октомври, няколко дни, след като САЩ обявиха за санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт", от ръководството на "Лукойл" съобщиха, че търсят купувач за международното си звено. Малко след това беше обявен и инвеститорът - търговеца Gunvor, който обаче беше отхвърлен от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ.

От институцията определиха компанията като "марионетка на Кремъл" и допълниха, че няма да позволят Москва да продължава да печели пари от дейността на компанията.

Ройтерс отбелязва още, че в последните дни има значителен интерес към активите на "Лукойл" в чужбина. Инвеститори от Египет до Казахстан се интересуват от покупка, надявайки се да получат активите на занижени цени заради санкциите.

Shell може да изкупи дейността на "Лукойл" в Гана и Нигерия, а правителствата на Молдова и Египет заявяват, че ще придобият компаниите на руския гигант на своя територия. България също се готви да постави под контрол рафинерията, която "Лукойл" притежава, допълва още Ройтерс.

При това положение руската компания е поставена пред труден избор - парите от продажбите могат да бъдат замразени от САЩ, но в противен случай рискува да загуби активите си, ако някоя от страните реши да ги национализира, мотивирайки се със защита на интересите си.

Няма място за колебание, смята Игор Юшков, преподавател във финансовия факултет на Московския държавен университет. "Замразените активи са замразени - те просто ще изчакат до края на войната в Украйна и санкциите паднат. Вероятно това е по-малкият дявол", коментира той.