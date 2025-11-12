Румъния се готви да поеме контрол над местните активи на "Лукойл"

Румъния има за цел да поеме контрол над местното дъщерно дружество на руската компания „Лукойл“, за да защити националната си енергийна система и да се съобрази със санкциите на САЩ, заяви румънският министър на енергетиката Богдан Иван, цитиран от БГНЕС.

„Лукойл“ има 320 бензиностанции в Румъния, управлява рафинерията Petrotel, която снабдява около една четвърт от пазара на горива в страната, и притежава права за проучване в част от Черно море.

Компанията, заедно с „Роснефт“, наскоро се оказа обект на санкции от САЩ, свързани с продължаващата война на Русия в Украйна, които трябва да влязат в сила на 21 ноември, пише Kiev Independent.

Иван посочи, че Румъния няма да иска удължаване на срока на санкциите, добавяйки, че Букурещ подкрепя прилагането на последните мерки на САЩ.

„Ще подкрепя напълно прилагането на санкциите, инициирани от Съединените щати, на ниво Европейски съюз“, подчерта той.

Той отбеляза, че Министерството на енергетиката изготвя законодателство за поддържане на дейността на рафинерията и стабилността на доставките на гориво, като същевременно спазва санкциите.

„Румъния трябва да поеме контрола над компанията, за да гарантира пълното прилагане на международните мерки, да защити работните места на 5000 служители и да осигури стабилността и сигурността на националната енергийна система“, казва Иван в съобщение, публикувано на страницата му във Facebook.

Според министъра на енергетиката бъдещото законодателство ще гарантира „от една страна, пълно спазване на режима на санкции, установен от Съединените щати, а от друга страна, продължаване на рафиниращите дейности на Petrotel Ploieşti, както и търговията с петролни продукти, без да се застрашава доставката на националния пазар на горива“.

Правителството все още не е изяснило кои от активите на „Лукойл“ ще бъдат поставени под държавен контрол и как ще се развие процесът.

„Лукойл“ и „Роснефт“ са критично важни части от руската икономика. Киев отдавна насърчава своите съюзници да наложат санкции на руския енергиен сектор, като твърди, че лишаването на Москва от приходите от петрол ще ограничи способността ѝ да финансира войната си срещу Украйна.