Американската Carlyle проучва варианти за закупуване на активите на "Лукойл" в чужбина

Американският гигант в областта на частните капиталови инвестиции Carlyle проучва варианти да закупи чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“, съобщиха трима запознати с въпроса източници, цитирани от Ройтерс.

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ като част от усилията си да принудят Кремъл да започне мирни преговори за Украйна и блокираха опит на компанията да продаде активите си на базираната в Швейцария търговска компания Gunvor преди крайния срок за санкциите на 21 ноември.

„Лукойл“ добива около 2% от световното производство на петрол в родината си и в чужбина и съобщи, че търси купувачи на международните си активи, които произвеждат над 0,5% от световния петрол и се оценяват на около 22 млрд. долара въз основа на документи от 2024 г.

Carlyle е в начален етап на проучване на възможността за закупуване на активите, съобщи един от източниците. Тя обмисля да подаде заявление за лиценз в САЩ, който да ѝ позволи да закупи активите и след това да започне процес на предварително проучване, каза още източникът и допълни, че тя все още може да реши да се откаже от сделката.

Carlyle е уведомила „Лукойл“ за намеренията си, заяви втори източник. Компанията е отказала коментар. „Лукойл“ не е отговорила на молба за коментар.

Десетилетия наред „Лукойл“ беше най-активната руска петролна компания в чужбина, като помогна на Москва да упражнява меката си икономическа сила в чужбина.

„Лукойл“ има три рафинерии в Европа, дялове в петролни находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, Гана, Египет и Нигерия и стотици бензиностанции по целия свят, включително в САЩ.

Санкциите вече нарушиха дейността на компанията в Ирак, Финландия и България.

Carlyle, една от най-големите компании в света в областта на частните капиталови инвестиции, алтернативно управление на активи и финансови услуги, управлява активи на стойност 474 млрд. долара.

Припомняме, че миналата седмица швейцарската компания Gunvor оттегли офертата си за покупката на международните активи на руската компания "Лукойл", след като Министерството на финансите на САЩ определи компанията като "марионетка на Кремъл".

По-рано днес Ройтерс съобщи, че "Лукойл" е поискала от американското Министерство на финансите удължаване на преходния период на санкциите. Компанията е посочила, че има нужда от още време, за да финализира своите ангажименти, както и да оцени офертите за активите си.

Отказът на Министерството на финансите на САЩ да позволи на Gunvor да придобие активите на "Лукойл" в чужбина повдигна сериозни опасения за бъдещето на "Лукойл Нефтохим", която е част от дъщерната на "Лукойл" компания Litasco.

По-рано днес депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените, свързани с фигурата на особения управител в компанията. Особеният управител се смята за едно от условията, благодарение на които България би могла да получи изключение от последните санкции на САЩ срещу петролните компании "Лукойл" и "Роснефт". Той ще гарантира, че руската компания не взима решения за работата на рафинерията у нас, а средства от дейността не влизат в руския бюджет.