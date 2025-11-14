САЩ позволиха изключение от санкциите за българските дружества на "Лукойл" до 29 април 2026 г.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ последва Великобритания и позволи изключение от санкциите за четирите дъщерни дружества на руския гигант „Лукойл“ в България.

Генералният лиценз е публикуван на сайта на OFAC.

Изключението е валидно до 00:01 ч. източно време на 29 април 2026 г. за „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл България Бункер“ ЕООД, както и за всяко юридическо лице, което компаниите притежават, пряко или косвено, поотделно или съвкупно, 50 процента или повече дялово участие.

В документа се посочва, че той не позволява осъществяването на забранени трансакции с блокирани филиали на руския гигант. Такива трансакции подлежат на отделно одобрение.

Службата за контрол на чуждестранните активи е разрешила и определени сделки за договаряне и сключване на условни договори за продажбата на Lukoil International GmbH и свързаните с тях дейности по поддръжката. Отсрочката е до 13 декември т.г., при условие че изпълнението на такъв договор е изрично обвързано с получаването на отделно разрешение от Службата.

„За целите на този общ лиценз терминът „условни договори“ включва изпълнителни договори, изпълнителни проформа фактури, принципни споразумения, изпълнителни оферти, които могат да бъдат приети, като например оферти или предложения в отговор на публични търгове, обвързващи меморандуми за разбирателство или други подобни споразумения“, посочва се в документа.

Същевременно правителството назначи изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Румен Спецов за особен управител на дъщерните дружества на „Лукойл“ в България след извънредно заседание на Съвета по сигурността, свикано от премиера Росен Желязков.

Според министъра на правосъдието Георги Георгиев, който говори на извънреден брифинг слез заседанието на Съвета, най-късно до понеделник Спецов ще бъде вписан в Търговския регистър, за да поеме управлението на компании.