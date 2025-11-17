Ал. Николов: Има огромен интерес към активи на "Лукойл" не само в България

Има огромен интерес към смяната на собствеността на международните активи на "Лукойл" и в пакет, и в отделни сделки, каза бившият министър на енергетиката Александър Николов пред БНТ. Според него рафинерията в Бургас е стратегически актив не само за България, но и за целия регион на Югоизточна Европа, и коментира, че се надява държавата да не стане неин собственик, сочейки лошото управление на редица държавни енергийни дружества, сред които и "Булгаргаз".

"Би било много странно, ако сделката е одобрена от всичките ни стратегически партньори, включително от САЩ и Великобритания, и ние да кажем "Не", отбеляза Николов по отношение на възможна продажба на активите при преговори със собственика извън България. Според него, ако има сделка по отделни активи, България може да откаже, но трябва да се аргументира добре, иначе рискува да бъде изправена пред Арбитражен съд.

Николов беше категоричен, че екипът на особения управител Румен Спецов ще има много сложна задача в следващите месеци. Той трябва да осигури оперативното управление на рафинерията, така че да няма затруднения и да не се повишат крайните цени на пазара и да няма негативен ефект върху бюджета.

"Има меко казано спорове, особено с приходната част на бюджета", допълни още бившият енергиен министър и коментира, че трябва да бъде намерен заместник на Спецов в Националната агенция за приходите (НАП) на фона на този "спорен бюджет".

Особеният управител на "Лукойл Нефтохим" ще има широки правомощия, но и широки отговорности, каза още Николов. Той припомни, че компанията има дерогация да продължи да работи, вече под управлението на държавата, за следващите шест месеца и допълни, че има много сценарии за тези шест месеца.

"Ако войната (в Украйна - б.р.) бъде прекратена, ще има съвсем различен разговор с текущия собственик на рафинерията. Ако не бъде приключена и има сделка за всички активи на собственика, вероятно ние ще я потвърдим", каза той.

Ако обаче няма сделка, българският екип, подкрепен от външни или местни компании, или с политическа подкрепа, ще трябва да намери купувач. Но смяната на собствеността трябва да бъде съгласувана както от собственика, така и от стратегическите партньори на страната, за да няма после арбитражни дела срещу решението.

Бившият енергиен министър предупреди, че България е заплашена от арбитражи, ако вземе решения - например за необоснована смяна на доставчици и клиенти, с които собственикът не е съгласен. Според него трябва много внимателно да се взимат решенията за покупка на петрол от гледна точка на санкциите.