Ръководителят на Gunvor напуска поста си и продава дела си на служители

Собственикът и главен изпълнителен директор на Gunvor Торбьорн Тьорнквист ще се оттегли и ще продаде мажоритарния си дял в компанията за търговия с енергийни продукти на високопоставени служители. Това се случва само няколко седмици след като компанията беше определена като „марионетка“ на Кремъл от американското правителство, предава Bloomberg.

Гари Педерсен, ръководител на отдела за Северна и Южна Америка, който стана част от Gunvor през 2024 г., след като дойде от Millennium Management, беше назначен за главен изпълнителен директор, съобщи компанията в изявление.

Това решение е най-драматичната последица досега, след като Министерството на финансите на САЩ неочаквано обяви, че ще блокира сделката за покупка от Gunvor на международните активи на санкционирания петролен гигант „Лукойл“ и заяви, че тя е свързана с руското правителство, без да предостави доказателства.

Gunvor се отказа незабавно от сделката, но драматичната поредица от събития около една от най-големите независими компании за търговия с енергийни продукти разтърси света на суровините и възроди въпросите за историческите връзки на компанията с Москва.

72-годишният Тьорнквист ще продаде дела си от 86% в Gunvor на група сегашни служители, които ще притежават изцяло компанията в бъдеще, се посочва в изявлението. В него не се разкриват подробности за финансовите условия. Gunvor, която отчете обща стойност на капитала от 6,6 млрд. долара в средата на годината, заяви, че сделката е била предложена за първи път през 2022 г.

„Изкупуването е ускорено в този момент, за да се установи окончателно презареждане и път напред за компанията, погрешните представи за миналото на която са станали невъзможни за разсейване“, се казва в изявлението. В съвета на директорите и изпълнителния комитет на Gunvor вече няма да има членове на семейство Тьорнквист или техни представители.

Приятел на Путин

Тьорнквист е основният собственик на Gunvor от 2014 г., когато придоби дял от 44%, притежаван от съоснователя на компанията Генадий Тимченко, в сделка, която беше обявена, точно когато руският търговец на петрол беше санкциониран от САЩ.

От години Gunvor се опитва да разсее слуховете за връзките ѝ с Русия. Тимченко е приятел на руския президент Владимир Путин и когато САЩ наложиха санкции срещу него, те заявиха, че Путин има инвестиции в Gunvor. Компанията отрече твърдението, което беше представено без доказателства.

В сегашната си форма Gunvor е основана през 2000 г. от Тьорнквист и Тимченко. Компанията постигна големия си пробив, след като руското правителство разформирова частната петролна компания „Юкос ойл“ и хвърли собственика ѝ милиардер в затвора, тъй като Gunvor беше един от търговците, призовани да продават значителни количества суров петрол, докато Русия се опитваше да поддържа потока на барелите. Скоро тя се превърна в най-големия търговец на руски петрол, като в един момент обработваше около 30% от износа по море на страната.

Доминиращият дял на Тьорнквист в Gunvor означаваше, че той беше един от най-големите индивидуални бенефициенти от бума на търговията с енергия, който последва пълномащабното нашествие на Русия в Украйна. Макар по-големите конкуренти като Vitol Group и Trafigura Group да са реализирали по-големи печалби, тези компании имат по-широка акционерна база.

Днес тя търгува ежедневно с количество петрол, достатъчно, за да задоволи търсенето от Великобритания и Франция, взети заедно, и е изградила значителен портфейл за търговия с втечнен природен газ. Подобно на конкурентите си Gunvor е инвестирала част от свръхпечалбите си от последните години в закупуване на дялове в дълготрайни активи като електроцентрала в Испания.

Планът на компанията да купи международните активи на „Лукойл“, обявени на 30 октомври от руския производител, представляваше смел ход от страна на Тьорнквист, който щеше да преобрази бизнеса на Gunvor и да я изстреля в големите лиги на нефтопроизводството, в допълнение към добавянето на широка мрежа от бензиностанции в САЩ, Европа и Турция.

Провалът на сделката с „Лукойл“ и изявленията на Министерството на финансите предизвикаха въпроси относно плановете за наследяване в Gunvor, което разтърси висшето ръководство на компанията по-рано тази година. Тьорнквист определи промените по това време като „презареждане и определяне на курса за бъдещето“.

Главният изпълнителен директор изрази желание преди време семейството му да запази контрола над търговската компания и през 2023 г. назначи сина си в съвета на директорите.

Bloomberg съобщи през ноември, че испанската Banco Santander е оттеглила ангажимента си за финансиране на Gunvor след изявленията на американското финансово министерство, но другите кредитори на компанията продължават да я подкрепят.