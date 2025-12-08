Renault: ЕС трябва да внимава с прага при изискването за местно произведени авточасти

Renault подкрепя призивите на Франция електрическите превозни средства, продавани в Европа, да съдържат повече местно произведени части, но предупреждава прагът да не се прави твърде труден за автомобилните концерни.

Като част от прегледа на Европейския съюз (ЕС) на предложената забраната за продажба на нови превозни средства с двигател с вътрешно горене през 2035 г., миналата седмица френското правителство призова блокът да изисква 75% от авточастите за електрически превозни средства да произхождат от региона, пише Bloomberg.

Renault подкрепя подобен ход, но предупреждава да не се определя толкова високо ниво, изтъква главният стратегически директор Хосеп Мария Рекасенс. В началото на годината той сподели, че се надява ЕС да облекчи стандартите за автомобилните емисии, които трябваше да бъдат затегнати.

Според него батериите за електрически автомобили все още се произвеждат предимно извън Европа и са най-скъпата част от електромобила. Следователно, вместо да се отделят само електромобилите, ЕС трябва да наложи правило за 60% местно съдържание за всички видове леки коли, включително моделите с двигател с вътрешно горене.

„Ако нямате местно изградена батерия, може да е трудно да достигнете целта за 60% местно съдържание поради теглото на батерията“, изтъква Рекасенс в интервю за Bloomberg. „Но ако вземете предвид целия автопарк, това става постижимо“, добавя той.

Лобирането се засилва, докато ЕС оценява варианти за облекчаване на натиска върху автомобилната индустрия. Държавите членки на блока представят различни предложения в рамките на прегледа на блока за забрана за продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г., като Германия и Италия настояват политиците да смекчат плана. Срещата по въпроса, насрочена за 10 декември, може да се забави, тъй като Брюксел продължава да работи по пакет от мерки за облекчаване на кризата.

Миналата седмица BMW заяви, че китайските производители, доставящи плъгин хибриди в Европа, в момента не са изправени пред допълнителни мита, въпреки че германският автомобилен производител трябва да плаща налози от близо 31% върху своите електрически превозни средства, произведени в Китай.

Рекасенс междувременно се застъпва за създаването на механизъм от името на европейските производители, който да им помогне да си осигурят материали на фона на опасенията относно контрола на Китай върху редкоземните елементи, използвани в електромобилите. Спор с управлението на нидерландския производител на чипове Nexperia подчерта през последните месеци зависимостта на индустрията от Китай за доставките на основни компоненти.

„Китайците вече ни отписаха“, изтъква Рекасенс, визирайки европейските производители на автомобили. „Те вярват, че няма да можем да се трансформираме сами. Така че това ме мотивира да докажа, че старият свят може да се трансформира сам“, допълва стратегическият директор на Renault.