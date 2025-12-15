Правителството развърза кесията като за последно преди Коледа

В едно от последните си редовни заседания кабинетът в оставка "развърза кесията" и предостави близо 400 млн. лева по бюджетите на няколко министерства за различни инициативи. Сред тях са за новия участък на метрото в София, както и за БДЖ, става ясно от съобщението на пресцентъра на Министерския съвет след края на днешното заседание.

На столичния "Метрополитен" ще бъдат преведени 53 млн. лева, които ще бъдат осигурени за сметка на държавния бюджет. От тях 40 млн. лева ще бъдат насочени за разширението на Линия 3 - в участъка от ул. "Шипка" (в ж.к. "Гео Милев") до Зала "Арена София"/"София Тех парк" и бул. "Цариградско шосе". Трасето е с дължина 6 км и са предвидени 6 метростанции.

С ресурса ще се обезпечи и строителството на метростанция до жп гара "Обеля" на линията "София-Кюстендил", като е предвидена тунелна връзка с метродепо "Обеля", уточняват от правителствената пресслужба.

13 млн. лева са предвидени за охраната на метрото, което е обект на националната сигурност.

По бюджета на Министерството на транспорта ще бъдат преведени и 40 млн. лева под формата на заем за "БДЖ - Пътнически превози". Дружеството ще трябва да възстанови средствата до 30 септември 2026 година.

Парите трябва да осигурят нормалното функциониране на "БДЖ - Пътнически превози" през зимните месеци.

Правителството ще отпусне и над 1 млн. лева за заплати на три изпълнителни агенции под шапката на транспортното министерство - за ИА "Автомобилна администрация" (991 хил. лева), за ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" (120 хил. лева) и за ИА "Железопътна администрация" (75 хил. лева).

Целта е да бъдат преодолени проблемите в тези държавни институции с недостига на квалифициран персонал, което да гарантира нормалното функциониране на транспортната система на страната.

188 млн. лева в помощ на хора с увреждания, има подкрепа и за образованието

С решенията си министрите в оставка решиха да преведат и 188,4 млн. лева на социалното министерство, с които да бъдат обезпечени основни социални плащания по Закона за хората с увреждания, както и законите за личната помощ, помощите за семействата с деца, както и за издръжката на ведомството.

Над 23 млн. лева се отпускат за училища - 18 млн. лева ще бъдат насочени за спорт и изкуства в училищата по програма на Министерството на образованието и науката "Заедно в изкуствата и спорта". С малко над 3,3 млн. лева пък ще се финансират 79 иновативни училища , както и 513 училища, които мотивират децаа да учат и повишават резултатите си. С 1,7 млн. лева се стимулират талантливите ученици, които се подготвят за международни олимпиади.

30 млн. лева за НЗОК, има пари за болници

Министрите отпускат и 30 млн. лева на Министерството на здравеопазването като средствата отиват за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. С тях ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност и ще се предотврати създаването на социално напрежение и натиск, допълват от Министерския съвет.

Отделно към 3 млн. лева ще бъдат насочени към болница "Лозенец" за зала с мобилна хибридна рентгенова система и за отделението по съдова хирургия, както и още малко над 1 млн. лева за ИСУЛ, с които да се направи ремонт на електрическата мрежа.

Още средства за земеделци и за култура

С отделно решение се опускат и 10 млн. лева за Министерството на земеделието за проекти по Програмата за развитие на селските региони в миналата бюджетна рамка ( 2014 - 2020 г.). Със средствата се покриват разходите за ДДС на общините.

20 млн. лева се насочват за финансиране на държавни културни институти в областта на сценичните изкуства, става ясно още от съобщенията след края на днешното заседание на правителството.