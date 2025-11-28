Г. Караджов: През февруари ще бъде открита концесионна процедура за летище Пловдив

През февруари ще бъде открита концесионна процедура за летище Пловдив. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който участва в дискусия в Пловдив за развитието на Южна България. По думите на Караджов, цитиран от БТА, опитите на държавата да развие летището не дават резултат, като има трудности да се изплащат заплатите на малкото персонал.

„Надяваме се, че ще има интерес от инвеститори, така че летището да се развие и като пътническо, и като карго летище“, коментира министърът на транспорта.

Караджов обясни, че в плановете на програмата "Транспортна свързаност" е предвидено изграждане на линия между жп гарата на Пловдив и летището, чието проектиране започва догодина. Идеята е Пловдив да има надежден и бърз шатъл, а при нужди линията да се използва и за карго превози. Една от иновациите, които ще бъде предложена, е то да се обслужва от влакове на батерии.

Вицепремиерът представи развитието и плановете за транспортна и цифрова свързаност в областта. Караджов отбеляза, че най-голямата модернизация на жп линии в България от 2007 година насам е в Южния регион. „Южна България и Пловдивският регион са част от новия стратегически коридор Черно море – Егейско море – Балтийско море, който е свързан с войната в Украйна“, подчерта той.

По думите на транспортния министър с подписването на 4 декември в Брюксел на рамково споразумение за сътрудничество между България, Гърция и Румъния ще се ускори планирането и финансирането на тези коридори. Това споразумение включва три основни оси, които включват железопътни и пътни отсечки.

Според Караджов най-голямата победа на България ще е построяването на два нови моста над река Дунав - Силистра - Кълъраш и Никопол - Турну Мъгуреле. Транспортният министър смята, че ако бъде подкрепено това споразумение, то ще залегне като едно от най-важните за коридорите север-юг, които са свързани с устойчивостта на кризи и войни, и за укрепване на Източния фланг.

Караджов коментира, че един от големите проблеми на България е, че има дигитални острови – големите градове, където има насищане на мрежи, но не е така в малките и отдалечени населени места.

Затова се надява, че това ще се промени с предстоящата голяма инвестиция за бъдещото изграждане на оптична свързаност в областите Пловдив, Смолян, Пазарджик и Хасково.

„В област Пловдив ще се изградят 390 км оптична свързаност до малки населени места в общините Кричим, Перущица, Съединение, Сопот, Карлово, Хисаря, Калояново, Първомай и Лъки, като това ще засегне над 55 хил. жители. Те ще получат и базови станции, с които ще имат достъп до 5G връзка“, представи данни министърът.

Общо 190 км оптична свързаност ще се осигури за населени места в общините Сърница, Ракитово, Батак, Пещера, Септември, Белово и Лесичово в област Пазарджик. Проектът ще достигне до 26 хил. души.

За област Смолян се предвиждат 220 км оптична мрежа, която ще засегне над 27 хил. души. Тя ще е в населени места от общините Доспат, Борино, Девин и Чепеларе. За първи път високоскоростен интернет ще има и на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Златоград.

Оптичен интернет ще бъде осигурен и на граничните пунктове Ивайловград и Свиленград. В област Хасково ще се изградят 200 км нова оптична мрежа за над 10 хил. души в общините Димитровград, Любимец, Маджарово и Ивайловград.