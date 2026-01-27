"Тесните места" в енергийната мрежа подкопават конкурентоспособността на Европа

Общ енергиен пазар с добра свързаност и премахване на "тесните места" са от съществено значение за намаляване на цените на електроенергията и увеличаване на електрификацията за индустрията. Това коментираха участниците в енергийния панел на Софийския икономически форум 2026. Събитието се организира от Делфийския икономически форум.

По време на дискусията бившият премиер и депутат в Европейския парламент Сергей Станишев призна, че общият пазар в страните от ЕС за съжаление е само на хартия и общността не може да се възползва от позитивните ефекти, които биха донесли единните капиталови или енергийни пазари. Затова и Европа изстава от Китай и САЩ, включително и по отношение на цените на енергията, така и с електрификацията, където Китай започва да заема лидерските позиции (въпреки че Европа беше пионер).

Трябва да работим по-регионално, не самостоятелнно, и независимо от това, дали става въпрос за страна, която е член на ЕС, или не, добави директорът на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. Той посочи, че няма никакво значение, че се модернизира мрежата в България, ако от другата страна на границата не се прави нищо.

Малинов призова и за увеличаване на публично-частните партньорства (ПЧП), особено в енергетиката, защото те дават истинските пазарни решения.

Енергийният министър в оставка Жечо Станков съобщи, че е изпратил писмо до комисаря по енергетиката Дан Йоргенсен с искане за инвестиции за енергийната мрежа. Причината е, че от началото на годината цената на електроенергията в Западна Европа е два и половина пъти по-ниска спрямо Централна и Източна Европа. "Ситуацията е lose-lose", призна Станков и посочи, че в момента в западните части на Европа има излишък от вятърна енергия, който сваля цените и принуждава производителите да намаляват производството.

В аналогични периоди пък Гърция и България спират соларните си мощности, защото не могат да намерят пазар на електроенергията, а в останалите части на Европа няма достатъчно.

Американският президент Доналд Тръмп не е прав за вятърната енергия и пазарът го доказва, посочи и бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Той отбеляза, че ЕС все повече разчита на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и допълни, че не е съгласен с критиките, че регулациите трябва да бъдат премахнати, за да се освободи пазарът.

Европа обича регулациите

"Европа обича регулациите и ако ги няма, хората излизат на улиците. Регулациите са всъщност гаранцията за качеството на живота", категоричен беше Попов. Той обаче каза, че те трябва да бъдат по-оптимални и действително да помагат за развитието на сектора, а не да го спират.

Според него мрежите с ВЕИ всъщност са едни от най-сигурните в Европа - например в Германия и Дания. Проблемите от миналата пролет в Испания и Португалия идват не от наличието на зелената енергия, а от неправилното ѝ управление. Именно това трябва да бъде приложено, за да има стабилизиране на енергийния сектор на Европа.

През миналата година България се справя добре със соларните мощности и забележително по отношение на батерийните мощности. Предизвикателството за страната ни през следващите месеци ще бъдат именно инвестициите в тези сектори и либерализацията на енергийния пазар.

Попов допълни още, че е важно страните от Западните Балкани да бъда присъединени към единния европейски пазар, защото това ще направи целия регион по-стабилен.

Спряната либерализация задържа сметките за ток

Като едно от постиженията на 2025 година Жечо Станков отбеляза новия модел на регулирания енергиен пазар. Той е защитил интересите на потребителите, защото ако либерализацията на този сегмент от енергийния пазар беше реализирана в началото на 2025 г., сметките за ток през декември биха били с 60% по-високи.

Сред важните моменти за българската енергетика Станков отбеляза още, че държавата за първи път ще се включи в проект за проучване в дълбоките води на Черно море, както и Вертикалния газов коридор от Гърция до Унгария и разширението до Украйна.

Спирането на руския природен газ ще промени много ситуацията на пазара, призна и Владимир Малинов. Според него газът ще запази своята позиция в енергетиката, защото допринася за устойчивостта и прогнозируемостта на пазара. Доказателство за това са плановете за строителство на газови централи в Германия, което ще се осъществи на пазарен принцип.

Тази енергия ще бъде търсена от центровете за бази данни или от компании, разработващи изкуствен интелект, а България може да запази своята позиция чрез газовите коридори, както и ако действително бъде намерен газ в блока "Хан Аспарух".