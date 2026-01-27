Вятърният пакт на Северна Европа е отговор срещу зависимостта от американския газ

В понеделник (26 януари) 10 държави в Северна Европа подписаха споразумение за изграждане на вятърни паркове, правейки крачка за ограничаване на зависимостта от вноса на енергоресурси и в частност - на втечнен газ от САЩ, пише колумнистът на Ройтерс Рон Бусо. Споразумението за създаването на мрежа от вятърни турбини беше подписано от Великобритания, Белгия, Дания, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Нидерландия и Норвегия, а очакванията са, че пактът ще намали разходите за строителство, допълва той.

Държавите се споразумяха за изграждането на мощности с капацитет от 100 гигавата.

Идеята за мрежа от вятърни паркове в Северно море съществува още от 2023 година. Тогава беше коментирано изграждането на 300 гигавата вятърни мощности до 2050 година на фона на енергийната криза, която предизвика военната инвазия на Русия в Украйна. Този план обаче започва да се реализира в много чувствителен за отношенията между САЩ и Европа момент, пише още Бусо.

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия и неговите планове за "енергийна доминация" притесниха Европа относно задълбочаващата се зависимост от вноса на американския втечнен газ, която вече започва да прилича на зависимостта на европейските държави от Русия.

По данни на WindEurope през 2025 година вятърните паркове са произвели 19% от електроенергията, потребена в Европейския съюз (ЕС), а в Северно море са разположени турбини с капацитет от 37 гигавата. Това означава, че 100 гигавата съществено ще изменят енергийния пазар в Европа.

Изграждането на вятърните паркове в Европа се забави леко през последните години заради високите разходи. За сметка на това има бум при соларните инсталации, а в последните месеци и на батерийните мощности, които спомагат за навлизането на зелената енергия. Сега 10-те страни се надяват, че ще могат да спестят от мащаба и инвестицията им в Северно море действително да допринесе за намаляването на сметките за електроенергия за потребителите.

Европа може да се възползва от отвращението на Тръмп от вятърната енергия

По време на своята реч в Давос Доналд Тръмп не пропусна да коментира "зелената лъжа", както и че Китай само продава скъпо оборудването, което произвежда, но не изгражда вятърни централи. Европа всъщност може да се възползва от това отвращение на САЩ към вятърните централи - липсата на инвестиционен интерес ще свали разходите за изграждане, както и цените на оборудването.

Но секторът ще се конкурира с други мощности - например изграждането на газови централи е по-евтино, но също те винаги ще бъдат изложени на волатилността на цените на газовия пазар. Статистиката на TTF например показа, че само в рамките на месец цената на газа се е повишила с 50% на фона на студените вълни, обхванали Европа и САЩ, геополитическото напрежение и намаляващите резерви от газ в газохранилищата.

От друга страна, турбините зависят от вятъра и през последните години имаше дълги периоди на "мрачно безветрие", когато нито слънцето, нито вятърът са достатъчни за производството на електроенергия.