Страните около Северно море планират трансгранични вятърни паркове

Държавите, граничещи със Северно море, сред които страни членки на Европейския съюз (ЕС), Великобритания и Норвегия, планират значително ускоряване на развитието на офшорната вятърна енергия чрез мащабни трансгранични проекти, предаде Ройтерс, като се позова на проект на съвместна декларация за предстоящата в понеделник среща на върха за Северно море в Хамбург.

Според документа участващите държави от ЕС и Великобритания и Норвегия си поставят за цел до 2050 г. да изградят до 100 гигавата (GW) електропроизводствена мощност от вятърна енергия чрез проекти за сътрудничество. Това представлява около една трета от общо договорената цел за 300 гигавата офшорни мощности в Северно море.

В проекта на декларацията се посочва, че Северно море трябва да се превърне в „зелена електроцентрала за Европа“. Основен елемент в тази стратегия са т.нар. хибридни офшорни вятърни паркове, които са свързани с електропреносните мрежи на повече от една държава. Като първа ключова стъпка до 2030 г. се предвижда реализирането на съвместни проекти с обща мощност до 20 гигавата.

Освен Норвегия и Великобритания, сред страните от ЕС, които ще подпишат декларацията, са Германия, Белгия, Дания, Франция, Ирландия, Люксембург и Нидерландия. По-рано участие в срещата под егидата на германския канцлер Фридрих Мерц потвърдиха министър-председателите на Белгия и Дания - Барт де Вевер и Мете Фредериксен, както и лидерите на Ирландия, Люксембург, Норвегия и Нидерландия - Михол Мартин, Люк Фриден, Юнас Гар Стьоре и Дик Схоф.

Плановете за засилено сътрудничество са отговор на нарастващия натиск върху офшорната вятърна индустрия. Повишените разходи за финансиране и оборудване, както и несигурността относно бъдещото търсене на електроенергия, доведоха до неуспешни търгове за офшорни вятърни проекти в няколко страни от региона.

За да бъдат мобилизирани частни инвестиции, в декларацията се предвижда създаването на т.нар. „офшорна финансова рамка“ (OFF). Сред другите приоритети са ускоряване на процедурите по издаване на разрешителни, укрепване на веригите за доставки и повишаване на защитата на критичната морска инфраструктура.

В Германия през 2025 г. за първи път търгове за офшорни вятърни мощности останаха без подадени оферти. През август не бяха получени предложения за две предварително проучени зони в Северно море с общ капацитет от 2,5 гигавата. Браншови организации определиха резултата като предупредителен сигнал, посочвайки като основни причини високите проектни и финансови разходи, нестабилните цени на електроенергията и модела на търговете без ценова защита за инвеститорите.

/БТА/