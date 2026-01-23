Европа ускорява вятърните си амбиции въпреки критиките на Доналд Тръмп

Седем европейски държави ще ускорят работата по изграждане на съвместни вятърни паркове, предвижда проект на споразумение, до което достъп има Ройтерс. Очаква се документът да бъде подписан в началото на следващата седмица. Церемонията ще се проведе в Хамбург и в нея ще участват Германия, Дания, Великобритания, Белгия, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия и Норвегия.

Идеята е да бъдат развити големи трансгранични проекти за офшорни паркове и постигната целта от 300 гигавата вятърни мощности до 2050 година. Институционалната подкрепа ще е необходима, след като няколко търга за изграждане на вятърни централи в Северно море пропаднаха в последните месеци.

Агенцията посочва, че европейските държави потвърждават ключовата роля на вятърната енергия въпреки политиката на САЩ по отношение на зелените енергийни мощности. Президентът Доналд Тръмп блокира два големи проекта за вятърни паркове - един от които на датската Orsted, който беше на финалната права, включително и с подписани договори за доставка на произведената електроенергия.

По време на речта си в Давос Тръмп не пропусна да отбележи "зелената лъжа", посочвайки, че Китай продава скъпо оборудване за вятърни централи, но не го използва. За американския президент зелената енергетика е загуба на пари. В Китай обаче възобновяемите енергийни източници навлизат все повече и през 2025 година са покрили ръста в потреблението на електроенергия.

Според позицията на Европа вятърните централи ще доставят устойчиви и сигурно енергийни доставки, които ще помгнат за енергийната независимост и конкурентоспособността на индустрията.

Статистиката показва, че в последните месеци ВЕИ за първи път изпреварват изкопаемите горива при производството на електроенергия и въпреки съпротивата в някои страни от ЕС, зеленият преход е в ход.