Китай инвестира 2 млрд. долара във фабрика за вятърни турбини в Шотландия

Китайският производител на вятърни турбини Ming Yang Smart Energyще инвестира 1,5 млрд. паунда (2 млрд. долара) в изграждането на завод в Шотландия. Очакванията са той да осигури 1500 работни места, пише Ройтерс.

Първата фаза на завода ще бъде за производство на перките на турбините, в което ще бъдат инвестирани 750 млн. паунда. Производството ще започне през 2028 г. Тези части от турбините могат да се рециклират и материалите да се използват многократно. Във втората фаза производството се разширява и включва оборудване за плаващи офшорни турбини, а в третото - прозиводството на контролни панели, електроника и други съществени елементи. Срокът за реализацията не се посочва.

Вносът на китайски компоненти за вятърната индустрия не се приема еднозначно в Европа. Преди година Европейската комисия публикува доклад, според който евтините китайски турбини убиват европейските компании.

Великобритания разчита основно на вятърната енергия за изпълнение на климатичните си цели и се надява зелената енергетика да отвори и работни места. Затова и тази инвестиция е добре приета на Острова.

Европа и Азия ще бъдат в центъра на развитието на вятърните паркове, след като САЩ категорично се отказват от възобновяемите енергийни източници. Вашингтон блокира проект на датската Orsted и компанията съобщи, че отново връща фокуса си в Европа. Но и планира съкращаването на 2000 работни места, вероятно свързани с плановете ѝ за САЩ.