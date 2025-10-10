Orsted връща фокуса си към Европа след срива на вятърната енергия в САЩ

Датската Orsted, най-големият строител на вятърни паркове в световен мащаб, връща фокуса си към Европа, след проблемите, които среща в САЩ, пише Ройтерс. Компанията ще съкрати и 2000 служители, което е около 25% от персонала, до 2027 г.

Очакванията са, че с този ход ще бъдат спестени 311 млн. долара от 2028 г. От Orsted отрекоха съкращенията да са свързани с американските проекти.

През август САЩ спряха изграждането на парка на Orsted в крайбрежието край Роуд Айланд. Строежът, който има всички разрешителни и договор за продажба на енергията за 20 години, е в много напреднал стадий - изградени са 45 от 65 вятърни турбини, но Вашингтон спря работата без обяснения. Orsted и партньорът ѝ Skyborn са завели дело във федералния съд на САЩ, оспорвайки спирането на проекта.

Преди това компанията, в която датската държава има дял от 50,1%, планираше да емитира дълг от 9,4 млрд. долара за спешни случаи и имаше опасения, че заради действията на САЩ операцията ще бъде провалена. Акционерите обаче одобриха плановете на ръководството.

Вятърният сектор изпитва проблеми в последно време след поскъпване на съоръженията, проблемите в логистичните линии и инфлацията. В САЩ тези проекти срещат още по-сериозни проблеми след идването на власт на президента Доналд Тръмп. Едно от първите му решения беше да премахне субсидиите за зелената енергия, които въведе предшественикът му Джо Байдън.

Според анализатори обаче зелената енергия е по-евтина - разходите за изграждане са по-ниски от тези за конвенционалните централи, особено ядрените. Затова и засега възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) продължават да се развиват.