Зелената енергия в САЩ е по-евтина въпреки политическия натиск

Новият президент на САЩ Доналд Тръмп отмени всички стимули за зелената енергетика, предложени от предишната администрация в Белия дом, и върна фокуса върху изкопаемите горива. Още в първия си мандат той изказа съмнения в теорията за климатичните промени и извади САЩ от Парижокото споразумение, което работи за намаляване на емисиите парникови газове.

Енергийният министър Крис Райт коментира наскоро, цитиран от Ройтерс, че САЩ ще отложат затварянето на въглищните си централи. В САЩ имат планове да изградят и газови централи, както и още ядрени реактори, които да покрият увеличеното търсене на електроенергия от новите технологии и основно - заради изкуствения интелект.

Но според австралийската Fortescue, една от водещите минни компании, работеща за решения за намаляване на емисиите от индустрията, въпреки този силен политически натиск, в средносрочен и дългосрочен план технологичните гиганти ще изберат зелената енергия, защото тя е по-евтина от конкурентите си в САЩ.

"Ако позволите шегата, икономиката ще победи политиката", казва изпълнителният директор Дайно Отренто. Пред Bloomberg той отбелязва, че американските потребители търсят начини да намалят разходите за енергия заради инфлационния натиск.

По данни на щатската Администрация за енергийна информация (EIA) природният газ доминира в производството на електроенергия в САЩ. През последното десетилетие обаче възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са утроили своя дял, замествайки въглищата.

Енергийният микс на САЩ. Графика: Bloomberg

Действията на Белия дом спрямо зеления сектор са агресивни, пише още Bloomberg и посочва, че освен премахнатите данъчни облекчения, одобрени проекти са спирани и/или забавяни, откакто президентът Доналд Тръмп се върна на власт. Проекти за 42 млрд. долара са били засегнати от натиска от началото на годината досега.

Според оценки на анализатори обаче 90% от ВЕИ мощностите, които са въведени в експлоатация през 2024 година, са с по-добри показатели по отношение на ефективността на разходите. Изчисленията на Bloomberg NEF показват, че ако зеленият преход в САЩ се ускори, това ще намали разходите за енергия с 19 трилиона долара до средата на века.