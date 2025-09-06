Датската Orsted получи одобрение от акционерите да набере 9,4 млрд. долара

Датският разработчик на офшорни вятърни паркове Orsted получи одобрение от акционерите за емитиране на нова емисия акции за спешни случаи на стойност 9,4 млрд. долара, съобщава Ройтерс.

По този начин инвеститорите искат да укрепят баланса на компанията, тъй като американските ѝ проекти са изправени пред нарастващи политически и оперативни затруднения.

Решението следва седмици на несигурност, предизвикана от директивата на президента Доналд Тръмп за спиране на работата по проекта Empire Wind 2 на Equinor. Това се отрази и на предприятието Sunrise Wind на Orsted.

Две трети от набрания капитал ще бъдат насочени към Sunrise Wind, където възникнаха финансови пропуски след оттеглянето на съинвеститорите. В същото време Orsted се бори със заповед за спиране на работата по почти завършения проект Revolution Wind.

Съдебните документи показват, че компанията и партньорите ѝ вече са поели разходи от около 100 млн. датски крони (15,7 млн. долара) седмично за Revolution Wind, плюс допълнителни 60-70 млн. крони седмично за Sunrise Wind, свързани с използването на плавателните съдове.

Orsted и партньорът ѝ Skyborn са завели дело във федералния съд на САЩ, оспорвайки спирането на проекта Revolution Wind с мощност 704 мегавата, твърдейки, че заповедта за спиране на работата нарушава работата по почти завършено съоръжение и заплашва да удари инвеститорите с милиарди долари невъзстановими инвестиции.

По-рано тази седмица Orsted понижи прогнозата си за печалбата за 2025 г. до между 24 и 27 млрд. крони, от 25 и 28 млрд. крони преди това, позовавайки се на слабия вятър през лятото в Европа и забавянията при въвеждането в експлоатация на проекта Greater Changhua 2b в Тайван.

Междувременно кредитният натиск се засилва. Миналия месец S&P Global понижи рейтинга на Orsted до BBB-, най-ниския инвестиционен рейтинг, предупреждавайки, че постоянните забавяния биха могли да подкопаят ползите от всяка капиталова инжекция в рамките на месеци.